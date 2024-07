Nach Balkonsturz auf Mallorca: Irland trauert um das verstorbene Mädchen

Nach dem tragischen Balkonsturz von Port d'Alcúdia, bei dem am Montagmorgen (22.7.) ein elfjähriges Mädchen ums Leben kam, ist die Bestürzung in seiner irischen Heimat groß. Neben den Sportvereinen Parnell AC und Rathrum Rubgy Club, bei denen das Kind aktiv war, drückte auch der irische Premierminister Simon Harris den Angehörigen von Clodagh Phelan sein Beileid aus.

Das war passiert

Das Unglück hatte sich gegen 6.30 Uhr im Hotelkomplex Club Mac ereignet. Während die Familie schlief, ging das Mädchen auf den Balkon des Hotelzimmers im siebten Stock hinaus. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte es herab. Augenzeugen riefen die Rettungskräfte, diese konnten aber nur noch den Tod des Kindes feststellen.

In einem Beitrag in den sozialen Medien erklärte der Sportverein, bei dem das Mädchen unter anderem Leichtathletik praktizierte, Clodagh sei ein "wunderschönes und lebhaftes Kind" gewesen, das mit vielen anderen Clubmitgliedern befreundet gewesen sei. Bis auf weiteres werde es als Zeichen der Anteilnahme kein Training geben, so der Club. Auch der Rathdrum Rugby Club, bei dem das Mädchen ebenfalls aktiv war, drückte seinen Schock über den Verlust "unseres kleinen Stars" aus. "Clodagh war eine Klasse für sich und hatte eine unvergleichliche Zukunft vor sich."

Das sagt der Premierminister

Der irische Premierminister Simon Harris kondolierte auf X (ehemals Twitter): "Ich bin bestürzt über den Verlust von Clodagh Phelan. So viel Potenzial und Persönlichkeit wurden bei diesem furchtbaren Unfall ausgelöscht. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihrer Gemeinschaft. Ar dheis Dé go raibh a hanam (Zur Rechten Gottes war ihre Seele)."

Das Unglück ereignete sich an dem Tag, an dem die Familie nach einem mehrtägigen Urlaub in Port d'Alcúdia zurück in die irische Heimat reisen wollte. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen übernommen. Der Leichnam wurde derweil ins Gerichtsmedizinische Institut nach Palma überstellt, wo die Autopsie durchgeführt wird.