Verkehrschaos in der Schlucht von Sa Calobra: Autos stecken zwei Stunden auf der Serpentinenstrecke fest

Die Schlucht von Sa Calobra und der Torrent de Pareis am Ende einer rund zehn Kilometer langen Serpentinenabfahrt sind einer der touristischen Höhepunkte auf Mallorca. Einmal mehr ist ihre Beliebtheit der Naturschönheit im Nordwesten der Insel am Sonntag (21.7.) allerdings zum Verhängnis geworden - und ebenso Hunderten von Urlaubern und Ausflüglern, die auf der engen Straße wieder nach oben fahren wollten.

Nach Angaben des "Diario de Mallorca" hatte einer der zahlreichen Ausflugsbusse, die im Sommer täglich nach Sa Calobra hinabfahren, auf dem Rückweg nach oben eine Panne und blockierte die Straße.

Chaos mitten am Nachmittag

Dazu kam laut dem Bürgermeister der Gemeinde Escorca, Toni Solivellas (konservative Volkspartei PP) auch noch ein Unfall, so dass auf der Serpentinenstrecke gar nichts mehr ging.

Die beiden Vorfälle ereigneten sich mitten am Nachmittag, zu einem Zeitpunkt mit hohem Verkehrsaufkommen. Die Autofahrer standen nach eigenen Angaben bis zu zwei Stunden in dem Stau, bevor es weiterging. Auf der engen Strecke ist es unmöglich, an einem liegengebliebenen Bus vorbeizukommen.

"Wie auf der Autobahn"

Laut Toni Solivellas handelte es sich bei dem Verkehrschaos um ein "punktuelles Ereignis", so wie es auch auf der Autobahn passiert, wenn sich ein Unfall ereignet. Der Unterschied allerdings ist, dass es sich bei der Strecke nach Sa Calobra um eine nicht für die Automassen geeignete Serpentinenstraße mitten in der unberührten Natur handelt. Einmal mehr ein Beispiel für die Überfüllung, mit der Mallorca im Sommer regelmäßig fertigwerden muss.

Immer wieder dasselbe Spiel

Es ist nicht das erste Mal, dass es auf der Straße von Sa Calobra zum Chaos kommt. Jedes Mal, wenn ein Bus liegenbleibt oder es zu einem Unfall kommt, bricht der Verkehr zusammen.

Im August 2023 steckten nach einer Panne eines Busses 22 weitere Busse sowie mindestens 60 Autos auf der Straße fest, im Mai 2024 war es zu einem Fahrzeug- und Buschbrand an der Strecke gekommen, auch damals brach der Verkehr zusammen.