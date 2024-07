Festnahme nicht möglich: Polizei verbietet saudischer Prinzessin Abflug vom Flughafen Mallorca

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Montagabend (22.7.) die Ausreise der saudischen Prinzessin AlJoharah Talal Alsaud auf dem Flughafen Mallorca verhindert. Gegen die Frau lag ein Such- und Haftbefehl vor. Wegen ihres diplomatischen Status durften die Polizisten die Frau aber nicht in Handschellen abführen.

Bei der Prinzessin handelt es sich um die Enkeltochter des Gründers des saudi-arabischen Königreiches und amtierenden Königs Abdulaziz. Ihr Bruder Alwaleed Talal Alsaud ist mit einem geschätzten Vermögen von 17 Milliarden Euro der reichste Mann Saudi-Arabiens, weltweit liegt er in diesem Ranking auf Platz 140.

Ex-Angestellter hatte die Prinzessin angezeigt

AlJoharah Talal Alsaud soll im Jahr 2022 einen Angestellten in der Familienvilla in Palmas Edelstadtteil Son Vida entlassen haben. Vor dem Schiedsgericht einigten sich zwar beide Parteien, wenig später erstellte der Mann jedoch Anzeige, da sich im Haus angeblich noch Sachen von ihm befinden und die Prinzessin die Abholung derer nicht erlaube.

Das Gericht in Palma leitete Ermittlungen ein, ob es sich um einen Fall der unerlaubten Inbesitznahme handle. Da die Prinzessin der Justiz auf Anfrage nicht antwortete, bewilligten die Richter einen Such- und Haftbefehl gegen die Frau.

Prinzessin erschien vor Gericht

Nach ein paar Tagen auf der Insel wollte AlJoharah Talal Alsaud am Montag wieder ausreisen. Die Polizei unterband das und teilte ihr mit, dass sie am nächsten Morgen vor Gericht erscheinen solle. Dem kam sie kurz nach 9 Uhr nach und kam mit Anwalt Tomeu Vidal zum Gerichtsgebäude in Palma. Dort verzichtete sie auf eine Aussage. Wie es in dem Fall weitergeht, ist unklar. Die Richter gaben der Frau keine weiteren Auflagen mit.

Erst vor einem Monat berichtete die MZ exklusiv über einen ähnlichen Fall. Ein deutscher Hausmeister deckte den illegalen Ausbau der Mallorca-Finca des saudischen Königshauses in Port d'Andratx auf.