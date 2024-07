Vater prügelt 30 Tage alten Sohn auf Mallorca fast zu Tode

Das Verbrechen schockiert selbst erfahrene Ermittler: Ein Mann ist in der Gemeinde Manacor im Osten von Mallorca festgenommen worden, weil er seinen gerade mal 30 Tage alten Sohn fast zu Tode geprügelt haben soll. Der Angriff erfolgte am Wochenende, die Festnahme am Montag (22.7.).

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, hatte der mutmaßliche Täter einen kurzen Zeitraum ausgenutzt, in dem die Mutter des Kindes mit dem Hund der Familie Gassi ging. Der Vater prügelte auf seinen Sohn ein und fügte ihm schwerste Verletzungen zu. Als die Mutter nach Hause kam, behauptete der Mann, das Kind sei ihm heruntergefallen.

Gemeinsam brachten sie den Säugling ins Krankenhaus von Manacor. Angesichts der Schwere der Verletzungen wurde der Kleine aber sofort ins Landeskrankenhaus Son Espases überstellt. Die behandelnden Ärzte stellten schnell fest, dass die Verletzungen unmöglich von einem Sturz stammen konnten. Sie leiteten ihre Befunde an die Nationalpolizei weiter, die den mutmaßlichen Täter festnahm. Er soll am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt werden.

Zweiter Fall binnen eines Jahres

Bereits vor einigen Monaten gab es einen schweren Fall von Misshandlung eines Neugeborenen in der Gemeinde Manacor. Anfang November 2023 wurde ein Baby direkt nach der Geburt in Porto Cristo in einen Müllcontainer geworfen. Eine Anwohnerin beobachtete damals die Szene und rief den Notruf. Die Polizei holte das Baby aus dem Müll und brachte es im Streifenwagen in das Krankenhaus Hospital de Llevant, das nur 500 Meter vom Tatort entfernt war. Dort verstarb das Neugeborene wenig später. Die Ermittler nahmen kurz darauf die Mutter des Kindes sowie die Tante und den Onkel fest.

Den Ermittlungen zufolge habe sich die Schwangere schlecht gefühlt und sei von ihrer Schwester und ihrem Schwager abgeholt worden. Im Auto kam das Kind zur Welt – in der 27. Schwangerschaftswoche deutlich zu früh. Daraufhin seien die drei Personen zum Mülleimer gefahren und hätten das Kind in einem Karton dort hineingeworfen.