Was hat es mit dem mysteriösen Geisterschiff am Es Trenc auf sich?

Seit Tagen liegt es quasi direkt am Strand von Es Trenc, als ob an Mallorcas bekanntestem Naturstrand eine Horde Piraten aus einem vergangenen Jahrhundert eingefallen wäre und sie es nicht zurück an Bord geschafft hätte. Der Name "Marcus Aurelius" prangt backbord in großen Lettern am Segelschiff, am Heck ist ein Totenkopf mit zwei sich kreuzenden Segeln aufgemalt. Es wirkt verwahrlost, die Segel sind zerfetzt. Wie und warum das Schiff auf Grund gelaufen ist, ist nicht bekannt.

Für die zahlreichen Badegäste ist das Segelschiff natürlich ein Kuriosum, ein visueller Bruch in der häufig als paradiesisch wahrgenommenen Landschaft. Sie machen Selfies vor dem Schiff, nicht wenige klettern hinein und schauen sich das ganze aus unmittelbarer Nähe an. Doch das versucht die Strandverwaltung der Gemeinde Campos nun zu verhindern. Um das Segelschiff wurden Bojen platziert, um Eindringlinge abzuhalten. Die Rettungsschwimmer zeigen regelmäßig Präsenz, um sicherzugehen, dass Plünderer gar nicht erst daran denken, an Bord zu gehen.

Wie geht es weiter?

Die Frage ist, wie es nun mit dem Geisterschiff weitergeht. Nach spanischem Recht ist es die Aufgabe des Eigentümers, dafür zu sorgen, dass das Schiff abgeschleppt wird. Doch die Erfahrung zeigt, dass es zum einen nicht immer leicht ist, die richtige Person zu finden. Zum anderen sind die rechtmäßigen Besitzer auch nicht immer bereit, die hohen Kosten zu übernehmen. So kommt es immer wieder vor, dass es letztlich die öffentliche Hand ist, die das Geld auslegt – und in den seltensten Fällen zurückbekommt.

Ein bekanntes Beispiel ist das Geisterschiff von Portals Nous, das von April 2022 an monatelang an der Küste dahin rottete und als Abenteuerspielplatz für Kinder und Selfie-Kulisse für Erwachsene diente. Die Versuche, den Besitzer ausfindig zu machen, schlugen fehl. Im November desselben Jahres wurde das havarierte Schiff bei einem Sturm zerstört, was für große Verschmutzungen an der Küste sorgte.