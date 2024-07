41 Grad vorhergesagt: Es wird wieder richtig heiß auf Mallorca

Der spanische Wetterdienst Aemet hatte bereits angekündigt, dass die Hitze gen Ende des Monates nach Mallorca zurückkehren wird. Nun gibt es konkrete Zahlen. Laut der aktuellen Prognose sollen es bis zu 41 Grad in der kommenden Woche werden. Demit kratzt die Insel an der höchsten Warnstufe Rot, die bei 42 Grad ausgerufen wird.

Am Donnerstag ist es im Vergleich dazu fast schon noch kühl. In Santa María del Camí werden "nur" 35 Grad am frühen Nachmittag erreicht. An den Küsten bewegen sich die Höchstwerte knapp über der 30-Grad-Marke. Der Abend wird etwas angenehmer als zuletzt. Schon zum Sonnenuntergang um 21.10 Uhr sinken die Temperaturen unter die 30 Grad. Porreres kommt mit dem Tiefstwert von 19 Grad sogar um eine Tropennacht herum.

Am Freitag ändert sich wenig. Die Sonne geht um 6.42 Uhr auf und scheint den ganzen Tag durchgehend. Wolken sucht man auf Mallorca vergebens. Der Wind weht schwach, an den Küsten etwas zügiger. Die Wassertemperatur sowohl an der Playa de Muro im Norden als auch an der Playa de Palma im Süden beziffert Aemet mit 28 Grad. Der Wellengang ist schwach.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Nach derzeitiger Prognose gibt es keine Hitzewarnung am Samstag, wenngleich sich das kurzfristig ändern kann. Temperaturen von 38 Grad in der Inselmitte deuten auf Warnstufe Gelb hin. An den Küsten bleiben die Werte unter der 36-Grad-Grenze, die für den Wetterdienst für die Hitzewarnung ausschlaggebend sind. Praktische Folgen hat die Warnung eigenlich nur für die Kutscher in Palma, die dann nicht mehr ihre Fahrten anbieten dürfen.

Am Sonntag zieht die Hitze gen Süden Mallorcas. Dann könnte es dort die Warnstufe geben. In der neuen Woche wird es dann heiß: 39 Grad am Montag und 41 Grad am Dienstag. Wobei sich bis dahin die Prognose noch ändern kann. Die Höchstwerte werden jeweils in der Inselmitte um Inca erreicht.