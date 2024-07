Der Mann, der seinen 30 Tage alten Sohn fast getötet hat, will sich an nichts erinnern können

Im Fall des Vaters, der seinen 30 Tage alten Sohn am Wochenende in Manacor fast zu Tode geprügelt hat, werden neue Details bekannt. Demnach handelt es sich bei dem Täter um einen 21-Jährigen. Dieser hat im Verhör mit der Polizei bereits zugegeben, dass er das Kind schwer verletzt hat. Allerdings erklärte er, er könne sich an seine Tat nicht erinnern.

Das ist über die Tat bekannt

Der Vorfall hatte sich ereignet, während die Mutter des Kindes, die ebenfalls recht jung ist, mit dem Hund der Familie Gassi ging. Als sie wiederkam, erklärte ihr Partner, das Kind sei ihm heruntergefallen. Sie brachten den Säugling ins Krankenhaus Manacor. Von dort wurde er aufgrund der Schwere der Verletzungen ins Landeskrankenhaus Son Espases verlegt. Die Ärzte stellten schnell fest, dass die Verletzungen – unter anderem mehrere Knochenbrüche und eine Hirnblutung – nicht mit einem Sturz zu erklären seien und informierten die Polizei. Diese nahm den Vater am Montag (22.7.) fest.

Nach den bisherigen Erkenntnissen weinte der Junge, während die Mutter fort war. Der Vater versuchte, ihm ein Fläschchen zu geben, dies konnte den Kleinen aber nicht beruhigen. Daraufhin rastete der junge Mann wohl aus.

Derweil läuft die Entwicklung des Jungen positiv, wie es vom Krankenhaus hieß. Der Junge konnte am Mittwoch von der Intensivstation auf die normale Station verlegt werden.

Vater wird dem Haftrichter vorgeführt

Der geständige Täter wurde am Donnerstagmorgen zum Gericht in Palma gebracht, wo der Haftrichter über die nächsten Schritte entscheiden wird. Gegenüber den wartenden Journalisten erklärte der Mann, er bereue seine Tat "sehr".

Derweil zeigten sich die Nachbarn der jungen Familie schockiert über die Tat. "Noch vor wenigen Tagen sind sie gemeinsam mit dem Kind spazieren gegangen. Ich hätte nie gedacht, dass so etwas passieren kann", erklärte ein Anwohner gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca".