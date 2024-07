Er misshandelte auch seine Freundin: Der Mann, der seinen 30 Tage alten Sohn fast getötet hat, kommt in U-Haft

Der Vaters, der seinen 30 Tage alten Sohn in Manacor fast zu Tode geprügelt hat, ist am Donnerstag (25.7:) dem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser entschied, den 21-Jährigen in Untersuchungshaft zu schicken. Zuvor hatte die Partnerin des Beschuldigten und Mutter des verletzten Kindes Anzeige wegen häuslicher Gewalt erstattet, weil der Mann neben dem Sohn auch die Frau misshandelt haben soll.

Junge schien zu schlafen

Anders als bislang berichtet, ereignete sich die Attacke auf das Kind nicht am vergangenen Wochenende, sondern bereits am Donnerstag (18.7.) Der Vater war mit dem Kind alleine daheim, während die Mutter mit dem Hund Gassi ging. Als sie wiederkam, schien das Kind zu schlafen. Als sie aber die Windel wechseln wollte, stellte sie fest, dass der Junge keine Muskelkraft in den Beinen zu haben schien. Sie fragte den Vater, ob was passiert sei, was dieser verneinte.

Später kam die Oma mütterlicherseits bei der Familie vorbei. Diese stellte erschrocken fest, dass das Kind gelb angelaufen war. Die Familie entschied sich, ins Krankenhaus Manacor zu fahren. Dort stellten Ärzte schnell die Knochenbrüche und die Hirnblutung fest. Das Kind wurde ins Landeskrankenhaus Son Espases verlegt und die Polizei benachrichtigt.

Vater verwickelte sich in Widersprüche

Über das Wochenende führten die Beamten Gespräche mit der Familie. Der Vater verwickelte sich immer wieder in Widersprüche und erzählte insgesamt vier verschiedene Varianten der Geschehnisse. Am Montag wurde er schließlich festgenommen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge weinte der Junge während der Abwesenheit der Mutter und war auch nicht durch ein Fläschchen zu beruhigen: Daraufhin rastete der Vater aus und schlug mehrfach auf das Kind ein. Der Vater gab gegenüber den Beamten im Verhör an, sich nicht mehr an die Abfolge der Ereignisse erinnern zu können. Während er gegenüber Journalisten angab, seine Tat zu bereuen, schwieg er gegenüber dem Haftrichter.

Kaution ausgeschlossen

Da die Mutter des Kindes gegenüber den Beamten erklärt hatte, von ihrem Partner ebenfalls misshandelt worden zu sein, schickte ihn das Gericht in Untersuchungshaft. Die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen, wurde ausgeschlossen.

Derweil läuft die Entwicklung des Jungen positiv, wie es vom Krankenhaus hieß. Der Junge konnte am Mittwoch von der Intensivstation auf die normale Station verlegt werden. /pss