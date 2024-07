Zwei Festnahmen: Diebesbande klaute auf Mallorca und Ibiza Schmuck und Luxusuhren im Wert von zwei Millionen Euro

Die Guardia Civil hat zwei Personen verhaftet, die in den vergangenen zwei Jahren fünfzig Einbrüche auf Ibiza und Mallorca verübt haben sollen. Wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekanntgab, wird der Gesamtwert der gestohlenen Waren auf zwei Millionen Euro geschätzt. Unter dem nun sichergestellten Diebesgut sind mehr als 20 Luxusuhren und zahlreiche Schmuckstücke.

Die Festgenommenen suchten sich auf den Balearen gezielt gut betuchte Residenten aus, in der Regel dann, wenn diese gerade ein Luxusrestaurant oder einen exklusiven Strand verließen. Die Diebe versahen dann ihre Fahrzeuge mit GPS-Geräten, um die Häuser zu ermitteln, in denen ihre wohlhabenden Opfer wohnten, und die dann zum Ziel der Einbrüche wurden. Später, wenn die Bewohner schliefen, drangen die Einbrecher in die Wohnungen ein und stahlen dabei hauptsächlich hochwertigen Schmuck und Uhren, die dann über Dritte auf den Schwarzmarkt gebracht und dort verkauft wurden.

Zusammenarbeit mit Europol

Die Ermittlungen der Guardia Civil begannen vor etwa einem Jahr, und dank der Zusammenarbeit mit Europol konnte bestätigt werden, dass gegen die Verhafteten von Polizeikräften in Frankreich, Italien, Deutschland und Belgien wegen ähnlicher Straftaten ermittelt wurde. Bei den jetzigen Festnahmen wurden mehr als 20 Luxusuhren im Gesamtwert von rund 350.000 Euro sowie zahlreiche Schmuckstücke sichergestellt.

Polizeieinsatz der Guardia Civil gegen die Diebesbande. / Guardia Civil

Außerdem wurden Spezialwerkzeuge für die Durchführung der Raubüberfälle, GPS-Ortungsgeräte und Kleidungsstücke gefunden, die dazu dienten, bei der Begehung der Straftaten nicht erkannt zu werden. Die Ermittlungen der Polizei sind noch nicht abgeschlossen, daher ist nicht auszuschließen, dass es in Zukunft zu weiteren Verhaftungen kommt und dass dabei auch weitere Straftaten in anderen europäischen Ländern aufgeklärt werden. /bro