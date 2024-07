Mallorquiner tötet Mann nach Pop-Konzert in Madrid: Dieser hatte per Videocall seine Freundin angerufen

Brutale Attacke in Madrid: Ein 33-jähriger Mallorquiner hat am Dienstagabend (23.7.) einen 41-Jährigen vor dem Stadion Santiago Bernabeu in Madrid getötet. Der Vorfall ereignete sich, als die Zuschauer das letzte von vier Konzerten der kolumbianischen Sängerin Karol G verließen. Das spätere Opfer machte einen Videocall mit seiner Partnerin. Drei Frauen aus dem südspanischen Granada, eine Mutter mit ihren Töchtern, hatten den Eindruck, er würde sie filmen und baten ihn, damit aufzuhören.

Mallorquiner schlug plötzlich zu

Der Mann erklärte ihnen, dass er sie nicht gefilmt hatte, bat aber um Entschuldigung, dass dieser Eindruck entstanden sein könnte. In diesem Moment mischte sich der Mallorquiner – der weder die Frauen noch den Mann am Telefon kannte – in das Gespräch ein und verpasste ihm einen Faustschlag. Dies brachte das Opfer zu Fall. Er prallte mit dem Kopf auf dem Asphalt auf.

Die bei einem derartigen Großevent immer anwesenden Rettungskräfte waren nur wenig später am Tatort und kümmerten sich um den Mann, der bewusstlos am Boden lag und aus einem Ohr blutete. Er wurde in ein Krankenhaus der spanischen Hauptstadt gebracht. Dort verstarb er wenige Stunden später.

Die Polizei begann sofort die Ermittlungen. Zahlreiche Augenzeugen, sowie auch die Partnerin, die mit dem Mann telefoniert hatte, bestätigten, dass dieser ihr lediglich die Stimmung vor Ort zeigen wollte und wie die Fans der Sängerin gekleidet waren. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Täter fest. Dieser verblieb zunächst in Polizeigewahrsam. Es wird nun geprüft, ob er wegen Totschlags oder fahrlässiger Tötung angeklagt wird.

Pop-Event des Jahres

Die vier Konzerte von Karol G wurden von der Musikpresse des Landes als eines der großen Events des Pop-Jahres gefeiert. Zahlreiche Fans – unter anderem auch der mutmaßliche Täter – waren eigens in die Hauptstadt gereist, um "La Bichota" live auf der Bühne zu erleben. Die Sängerin überzeugte nicht nur mit einer spektakulären Show, sondern holte auch einige Stargäste auf die Bühne. Eine offizielle Reaktion von Karol G zu dem tragischen Event nach ihrer Show gab es bislang nicht.