Nach Benzinexplosion: Rentner stirbt im Krankenhaus

Der 89-jährige Rentner, der am 16. Juli bei einer Benzinexplosion auf Mallorca schwer verletzt wurde, ist im Krankenhaus in Barcelona an den Folgen seiner Verbrennungen verstorben. Das gaben jetzt die Sicherheitskräfte bekannt.

Wie es heißt, konnten die Ärzte im Fachkrankenhaus Hospital Vall d'Hebrón de Barcelona den Tod des Mannes nicht verhindern, da ein Großteil seines Körpers großflächige und schwerwiegende Brandwunden aufwies.

Zwei Stunden Löscharbeiten

Zu dem Unglück war es am 16. Juli auf einer ländlichen Finca zwischen Muro und Santa Margalida gekommen. Der Mann wollte in einem Schuppen auf seinem Gelände Benzin in einen Stromgenerator füllen. Seine 86-jährige Frau stand offenbar daneben. Aus noch immer unbekannten Gründen entzündete sich das Benzin und eine Stichflamme entstand. Der Schuppen brannte komplett nieder, die Flammen griffen auf das Haus der Rentner über.

Auch die Gattin des nun Verstorbenen wurde bei dem Unglück verletzt. Zunächst wurden beide ins Landeskrankenhaus Son Espases in Palma gebracht, wo die Frau noch immer behandelt wird. Ihr Mann jedoch musste kurz darauf aufgrund der Schwere der Verbrennungen mit einem Hubschrauber nach Barcelona gebracht werden. Die Mitarbeiter der Feuerwehr von Mallorca brauchten zwei Stunden, um den Brand komplett zu löschen.