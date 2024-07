Wollte Anzug und Autoschlüssel nicht rausrücken: Warum die saudische Prinzessin Mallorca nicht verlassen durfte

Im Fall der saudischen Prinzessin AlJoharah Talal Alsaud, deren Ausreise am Montag (22.7.) von der Polizei am Flughafen Mallorca verhindert wurde, sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, soll die junge Frau einen Anzug, einen Autoschlüssel sowie weitere nicht näher beschriebene Gegenstände von großem sentimentalen Wert von einem ehemaligen Bediensteten behalten haben.

Der Mann arbeitete in der 1.800 Quadratmeter großen Villa der saudischen Königsfamilie in Palmas Nobelviertel Son Vida. Im Jahr 2022 entließen ihn die Saudis. Beide Parteien trafen sich vor dem balearischen Schiedsgericht Tamib und erzielten eine Einigung über eine angebrachte Entschädigung. Damit war der Fall aber nicht abgeschlossen. Der Ex-Angestellte zeigte die Prinzessin, Enkeltochter des saudischen Königs Abdulaziz, an, weil diese angeblich seine Sachen nicht herausrücken wollte.

Das Gericht in Palma versuchte vergeblich, die Prinzessin zu kontaktieren. Seit drei Monaten bestand ein Haftbefehl gegen sie. Die Nationalpolizei fahndete nach ihr.

Prinzessin hatte angeblich keine Ahnung

AlJoharah Talal Alsaud soll von alldem nichts gewusst haben und wollte ahnungslos am Montag in einen Flieger steigen. Die Polizei fischte sie bei der Ausweiskontrolle raus, stellte dabei aber fest, dass sie einen Diplomatenausweis besitzt. Der verhinderte ihre Festnahme, die Beamten ließen sie aber trotzdem nicht ausreisen und teilten ihr mit, dass sie am nächsten Morgen vor Gericht erscheinen solle.

Dem kam die Prinzessin nach. Vor Gericht machte sie von ihrem Recht Gebrauch, auf eine Aussage zu verzichten. Der Richter verzichtete darauf, ihr weitere Auflagen mitzugeben. So durfte AlJoharah Talal Alsaud ihren Pass behalten und in den nächsten Flieger steigen. Was aus den Gegenständen des ehemaligen Angestellten wird, ist noch nicht bekannt.