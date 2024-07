Weil er Müll auf die Straße warf: Mallorca-Resident verpasst Playa-Urlauber Faustschlag ins Gesicht

Die Ortspolizei von Palma hat am Donnerstag (25.7.) einen Mann festgenommen, der einem 19-jährigen Mallorca-Urlauber an der Playa de Palma ins Gesicht geschlagen haben soll. Der 29-Jährige hatte zudem Drogen dabei und wehrte sich heftig gegen die Festnahme.

Wie die Polizei am Freitag in einer Pressemitteilung schreibt, rief ein 19-jähriger Urlauber aus den Niederlanden in erster Meereslinie eine Polizeistreife herbei. Er erklärte den Beamten auf Englisch, dass ihn ein fremder Mann ohne triftigen Grund mit der Faust ins Gesicht geschlagen habe und zeigte Verletzungen am linken Auge. Während seiner Schilderung spazierte der mutmaßliche Angreifer vorbei und der Holländer teilte das den Polizisten mit.

Urlauber hatte Müll auf die Straße geworfen

Der 29-Jährige gab an, auf dem Mäuerchen, das Strand und Promenade trennt, einen Joint geraucht zu haben. In Spanien ist der Besitz von Marihuaana noch strafbar. Der Mann erklärte auf Spanisch, dass er den Holländer beobachtete, wie er einen Pappbecher auf die Straße warf. Als er ihn aufforderte, den Müll im dafür vorgesehenen Mülleimer zu entsorgen, weigerte sich der Urlauber und der 29-Jährige schlug zu.

Als die Polizei ihn bat, sich auszuweisen, warf der Mann den Beamten seine Gürteltasche zu und sagte ihnen, sie sollen doch selbst nach dem Ausweis suchen. Die Polizisten fanden aber nur eine Tüte mit noch mehr Marihuana. Da der 29-Jährige sich weigerte, seinen Namen zu nennen, wollten ihn die Beamten mit aufs Revier nehmen. Dagegen wehrte sich der Mann mit Händen und Füßen.

Die Polizei nahm ihn fest. Auf der Wache zeigte er weiterhin ein aggressives Verhalten und warf ein Wasserglas nach den Polizisten. Letztlich stellte sich heraus, dass es sich um einen Belgier mit Wohnsitz in Spanien handelte. Er muss sich nun wegen leichter Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt verantworten.