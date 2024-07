Hitzewelle zeichnet sich immer mehr ab: Wann und wo es auf Mallorca 41 Grad heiß wird

Nach der derzeitigen Wetterprognose steht Mallorca vor einer Hitzewelle. "Es zeichnet sich immer mehr ab", schreibt der spanische Wetterdienst Aemet auf X, ehemals Twitter, und spricht von Höchsttemperaturen jenseits der 40-Grad-Marke.

Schon am Freitag gilt von 13 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb im Süden der Insel. Das heißt, dass die Kutscher in Palma während dieses Zeitraums zum Schutz der Pferde nicht arbeiten dürfen. Allerdings werden es laut Wetterkarte in der Stadt "nur" 33 Grad. Die Warnstufe warnt vor 36 Grad. Die Höchstwerte laut Wetterkarte werden in Llucmajor mit 35 Grad erreicht.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 20 und 23 Grad. Zwischen 10 und 11 Uhr am Samstag wird die 30-Grad-Marke geknackt. In Inca werden es am frühen Nachmittag 37 Grad. Die Hitzewarnstufe Gelb gilt daher neben dem Süden diesmal auch in der Inselmitte.

Am Sonntag wird es im Norden Mallorcas etwas kühler. Dafür steigen die Höchstwerte in der Inselmitte auf 38 Grad. Erneut ist für den Süden und die Inselmitte die Warnstufe Gelb ausgerufen.

Dann kommt die Hitzewelle nach Mallorca

Aemet bezeichnete das Wetter zum Wochenstart noch nicht offiziell als Hitzewelle. Es deutet aber alles darauf hin. Am Montag wird die 40-Grad-Marke geknackt. Nicht nur in der Inselmitte wird es heiß. Palma (37 Grad), Sóller (38 Grad) und Llucmajor (39 Grad) nähern sich der Marke ebenfalls kräftig. Am Samstag dürfte Aemet eine Hitzewarnung für den Montag ausgeben. Es dürfte sich um die zweite Warnstufe Orange handeln.

Am Dienstag und Mittwoch werden erneut die 40 Grad erreicht. Bis zu 41 Grad sollen es in der Inselmitte um Inca werden. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen sinken. Bei 36 Grad bleibt es aber heiß.