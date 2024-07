Mallorquiner schlug Mann nach Karol-G-Konzert tot: Richter lässt ihn unter Auflagen frei

Der Mallorquiner, der in der Nacht auf Mittwoch (24.7.) in Madrid einen Besucher des Karol-G-Konzerts getötet hat, muss nicht in Untersuchungshaft. Dies hat der zuständige Haftrichter am Freitag (26.7.) entschieden. Der 33-Jährige muss aber seinen Reisepass abgeben, darf das Land nicht verlassen und muss sich alle zwei Wochen beim Gericht melden.

Das ist passiert

Zu dem Vorfall war es gekommen, als die Fans der kolumbianischen Sängerin das Stadion Santiago Bernabeu verließen. Das spätere Opfer machte einen Videocall mit seiner Partnerin. Drei Frauen aus dem südspanischen Granada, eine Mutter mit ihren Töchtern, hatten den Eindruck, er würde sie filmen, und baten ihn, damit aufzuhören.

Der Mann erklärte ihnen, dass er sie nicht gefilmt hatte, bat aber um Entschuldigung, dass dieser Eindruck entstanden sein könnte. In diesem Moment mischte sich der Mallorquiner – der weder die Frauen noch den Mann am Telefon kannte – in das Gespräch ein und verpasste ihm einen Faustschlag. Er brachte das Opfer zu Fall, das mit dem Kopf auf dem Asphalt aufprallte.

Die Rettungskräfte waren nur wenig später am Tatort und kümmerten sich um den Mann, der bewusstlos am Boden lag und aus einem Ohr blutete. Er wurde in ein Krankenhaus der spanischen Hauptstadt gebracht. Dort verstarb er wenige Stunden später. Die Polizei begann sofort mit den Ermittlungen. Zahlreiche Augenzeugen sowie auch die Partnerin, die mit dem Mann telefoniert hatte, bestätigten, dass dieser ihr lediglich die Stimmung vor Ort zeigen wollte und wie die Fans der Sängerin gekleidet waren. Die Beamten nahmen den Täter fest.

Täter hat Angriff gestanden

Mittlerweile ist auch bekanntgeworden, dass der Mallorquiner die Attacke im Verhör mit der Polizei zugegeben hat. Allerdings erklärte er, das Opfer habe sich die tödlichen Verletzungen nicht durch den Schlag, sondern durch den Aufprall auf den Boden zugezogen. Er bereue die Attacke und habe nur zugeschlagen, weil er sich angegriffen gefühlt habe, beteuerte der Mann.

Inwieweit diese These haltbar ist, dürfte sich für die Ermittler bald zeigen. Es gab zahlreiche Augenzeugen des Vorfalls. Zudem fand der Angriff in einer Gegend statt, in der sich verschiedene Sicherheitskameras befinden. Die Partnerin des Opfers erlebte die Attacke im Videocall mit. Die Angehörigen des 41-Jährigen, der aus Galicien stammte, aber in Madrid arbeitete, widersprachen eindringlich der Darstellung, dass dieser Opfer eines Missverständnisses geworden war. Stattdessen habe es sich um einen gezielten, hinterhältigen und völlig unbegründeten Angriff gehandelt. /pss