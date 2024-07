Mit Frau und Kind drinnen: Mann zündet sein Haus auf Mallorca an

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Donnerstag (25.7.) einen Mann festgenommen, der sein Haus angezündet haben soll, während Frau und Kind drinnen waren. Im Anschluss machte er sich noch über das Auto der Gattin her.

Die Eltern eines Kindes hatten gegen 17.30 Uhr einen Streit, der ausuferte. Der Mann schnappte sich einen kleinen Benzinkanister und leerte ihn offenbar über mehrere Kleidungsstücke der Frau. Dann zündete er sie an. Seine Partnerin schaffte es, das Feuer zu löschen.

Frau rettet sich mit dem Kind

Die Frau verschanzte sich mit dem Kind in ihrem Auto. Der Angreifer schlug die Lichter des Fahrzeugs ein. Im Anschluss suchte sich der Mann einen größeren Kanister und setzte endgültig das Haus in Palmas Stadtviertel s'Hostalot in Flammen.

Das Feuer zerstörte das Haus gänzlich. Die Frau erlitt einen Nervenzusammenbruch, wollte sich aber nicht in ärztliche Behandlung begeben.