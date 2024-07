Das Rathaus von Llucmajor rät Bewohnern davon ab, Leitungswasser zu trinken

Bewohner des Ortes Llucmajor auf Mallorca sollten aktuell besser kein Leitungswasser aus dem Hahn trinken: Die Gemeindeverwaltung hat davon abgeraten, da das Wasser derzeit Veränderungen im Chlorid- und Natriumgehalt aufweise. Diese würden dem Wasser einen "salzigen Geschmack" verleihen, es sei aber weiterhin für den Verzehr geeignet.

Das Rathaus teilte mit, dass bei den letzten Wasseranalysen eine Überschreitung des chemischen Parameters Bromat festgestellt wurde. Dieser liege über dem gesetzlich zulässigen Höchstwert. Für die Versorgung von Llucmajor stehen zwei Brunnen zur Verfügung, von denen einer eine hohe Konzentration an Chlorid und Natrium aufweist. Um die Bromat-Werte wieder so zu regulieren, dass sie der Norm entsprechen, wird nun Wasser aus diesen beiden Brunnen gemischt.

Aufruf zum Wassersparen

Abgesehen davon erinnert das Rathaus die Bürger daran, dass sich die Gemeinde aufgrund der Trockenheit immer noch in einem Vorwarnzustand befindet, und bittet daher alle Einwohner um einen "verantwortungsbewussten, solidarischen und effizienten Umgang mit dem Wasser und um die Kontrolle auf undichte Stellen."

Ebenso werden Besitzer abgelegener Häuser, die über einen eigenen Brunnen verfügen, auf die Verpflichtung hingewiesen, ihren Wasserverbrauch um 10 Prozent zu senken. Außerdem wurde in einigen Teilen der Gemeinde der Wasserdruck gesenkt, was die Bewässerung und das Duschen an den Stränden einschränkt.

Kann man das Leitungswasser auf Mallorca trinken?

Grundsätzlich scheiden sich an der Frage, ob man auf Mallorca Wasser aus dem Hahn trinken sollte, die Geister. Die Stadtwerke Emaya, die für die Qualität in Palma zuständig sind, betonen stets, dass das Leitungswasser in der Hauptstadt bedenkenlos getrunken werden kann. Urlauber und Residenten stören sich allerdings oft an dem Geschmack nach Chlor und Kalk.

Wer in einer anderen Gemeinde auf Mallorca wohnt oder Urlaub macht, kann sich auf dieser Seite über die Qualität seines Trinkwassers informieren. Diese Daten von der spanischen Zentralregierung stammen allerdings aus dem Jahr 2020. /bro

Mehr zum Thema lesen Sie hier: