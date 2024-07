Nach Anzünden des Familienhauses mit Frau und Kind darin: neue Details zu Fall in Palmas Viertel s'Hostalot bekannt

Es gibt neue Details zu dem Fall, bei dem ein Mann in Palmas Stadtviertel s'Hostalot das Haus angezündet hatte, in dem sich seine Frau und der gemeinsame Sohn befanden. Laut einem aktuellen Bericht der Nationalpolizei soll der Mann der Frau schon vor dem Vorfall am Donnerstag (25.7.) damit gedroht haben, sie ohne jegliches Hab und Gut zurückzulassen. Am Samstag (27.7.) wurde er zudem dem Haftrichter vorgeführt.

Die Polizei hat die ausgeuferte Situation nun wie folgt rekonstruiert: Zunächst soll sich der Täter am Tag der Tat gegen 17 Uhr mit dem Sohn des Paares alleine in dem Haus befunden haben. Dabei schien der Familienvater äußerst nervös und drohte offenbar damit, etwas Verrücktes zu tun. Das soll den 9-Jährigen stark verängstigt haben. Er rief daraufhin seinen Onkel (mütterlicherseits) sowie seine Mutter an, die auf der Arbeit war. Daraufhin eilte die Mutter nach Hause und sprach dort mit ihrem Partner. Sie wolle die Beziehung beenden und das Haus verkaufen.

Eigenes Haus mit Benzin in Brand gesetzt

Daraufhin soll der Mann nach draußen gegangen sein, um einen Kanister mit Benzin zu holen. Dieses schüttete er wenig später auf Klamotten der Frau und setzte sie so in Brand. Der Frau gelang es, den Brand mit einem Wasser zu löschen. Dann soll sich der Mann erneut einen Kanister mit Benzin geschnappt haben, das er in einige Räume schüttete und mit einem Feuerzeug anzündete. Die Frau versuchte daraufhin, auch dieses Feuer – dieses Mal mit einem Schlauch – zu löschen. Aufgrund der Rauchschwaden und der hohen Temperaturen gelang es ihr jedoch nicht.

Im Anschluss verschanzte sich das Opfer zusammen mit dem 9-Jährigen in ihrem Auto. Doch auch davor machte der Angreifer nicht Halt. Er schnappte sich Fliesen und beschädigte das Auto damit an mehreren Stellen. Währenddessen drohte er der Frau, dass er ihr auch ihr Auto wegnehmen würde. Als der Bruder der Frau am Haus auftauchte und einige Türen zu anderen Zimmern schloss, damit sie nicht auch Opfer des Brandes werden, entfernte sich der Angreifer zunächst.

Bruder und Nachbarn eilten zu Hilfe

Der Bruder hatte zudem bereits die Einsatzkräfte verständigt. Doch wenig später tauchte der Täter wieder auf, mit einem größeren Kanister als bisher. Damit wollte er weitere Zimmer des Hauses in Brand setzen. Der Bruder des Opfers stellte sich ihm in den Weg. Auch Nachbarn eilten der Frau und dem Kind zu Hilfe und versuchten, den Brand mittels eines Schlauches unter Kontrolle zu bekommen. Einem gelang es, einen der Kanister zu entfernen. Fast zeitgleich trafen Beamte der Orts- und der Nationalpolizei sowie Beamte von zwei verschiedenen Feuerwehren am Haus der Familie ein.

Die Frau und ihr Bruder schilderten ihnen, was geschehen war. Daraufhin nahmen die Polizei-Beamten den Mann wegen des Verdachts auf Misshandlung, Brandstiftung und Sachbeschädigung im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Gewalt fest. Bei den Ermittlungen kam dann heraus, dass der Mann der Frau schon einige Tage vor dem Vorfall damit gedroht hatte, ihre all ihr Hab und Gut (unter anderem ihre Kleidung) zu nehmen.