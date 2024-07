Frau stirbt beim Fenster-Putzen in ihrem Haus in Palmas Viertel Molinar auf Mallorca

Eine circa 60 Jahre alte Frau ist am Samstagvormittag (27.7.) bei einem besonders tragischen Haushaltsunfall gestorben: Die Frau verlor beim Putzen der Fenster ihres Hauses in Palmas Stadtteil Molinar das Gleichgewicht und stürzte aus einer Höhe von etwa drei Metern auf die Straße. Unglücklicherweise schlug sie dabei mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass die Frau auf der Stelle starb. Das Rettungskräfte vor Ort konnte nichts mehr für sie tun.

Der Vorfall ereignete sich in einem Wohnhaus im Carrer Sor Isabel Cifre, 8, der nicht weit vom Meer entfernt liegt. Die Frau war offenbar alleine in dem Haus am Putzen, das aus einem Erdgeschoss und einem ersten Stock besteht. Beim Putzen der Fenster im ersten Stock lehnte sie sich offenbar zu weit aus dem Fenster und verlor das Gleichgewicht.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls befand sich zwar niemand auf der Straße. Einige Nachbarn hatten jedoch einen lauten Knall gehört. Als sie auf die Straße gingen und sich der Stelle näherten, von der der Schlag ausgegangen war, entdeckten sie die Frau. Sie war bereits bewusstlos. Das Opfer hatte bei dem Sturz einen schweren Schlag auf den Kopf erlitten und reagierte auf keinerlei Reize mehr.

Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für das Opfer tun

Die Nachbarn riefen sofort den Rettungsdienst. Wenig später trafen zwei Krankenwagen am Unfallort ein. Die Rettungskräfte versuchten noch, das Leben der Frau zu retten, konnten jedoch nichts mehr für sie tun. Durch den Aufprall hatte sie tödliche Kopfverletzungen erlitten. Auch Beamte der Nationalpolizei und der Ortspolizei von Palma eilten zum Unfallort, um zu ermitteln, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. Als sie das Haus der Frau durchsuchten, sahen sie das offene Fenster und Reinigungsmittel (unter anderem Fensterreiniger) und -gegenstände.

Daraufhin informierten die Beamten auch die Angehörigen des Opfers, die sofort zum Haus kamen, in dem der Unfall passiert war. Das Ereignis löste im Viertel Molinar und im Besonderen in der Straße, in der das Opfer wohnte, tiefe Trauer aus.

Die Polizeibeamten meldeten den Vorfall dem zuständigen Gericht. In den kommenden Stunden soll eine Autopsie durchgeführt werden. /sw