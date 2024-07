Hitzewelle auf Mallorca: Thermometer für den Hausgebrauch zeigen schon 50 Grad an

Die Hitzewelle auf Mallorca ist angerollt, und der spanische Wetterdienst Aemet rechnet mit Höchstwerten von 42 Grad, voraussichtlich am Mittwoch. Ein Anwohner der Gemeinde Algaida in der Inselmitte hat bereits am Montag (29.7.) 50 Grad bei sich daheim gemessen. "Mit zwei unabhängigen Thermometern, das eine davon von meinem Großvater. Die lügen nicht", sagt der argentinische Konzertveranstalter Roberto Menéndez. Er lebt mit seiner Familie außerhalb des Dorfes auf dem Land.

Wahrscheinlicher als dass der europäische Allzeit-Hitzerekord geknackt wurde, dürfte allerdings die Erklärung sein, dass sich der mit Alkohol gefüllte Balken im Thermometer durch die direkte Sonneneinstrahlung übermäßig ausgedehnt haben könnte. Bei der bislang letzten diesbezüglichen Meldung von Aemet am Mittag war von Temperaturen zwischen 35 und 39 Grad auf Mallorca die Rede, wenngleich die Werte noch ein bis zwei Grad geklettert sein könnten:

Die 50 Grad, die Roberto Menéndez nun gemessen hat, könnten es mit den Temperaturen in der Wüste Death Valley aufnehmen, wo derartige Werte im Sommer durchaus erreicht werden. Auf Mallorca ist der bisherige offizielle Temperaturrekord 44,5 Grad. Sie wurden im August 2022 in Montuïri gemessen.

Die Höchstwerte werden auf Mallorca meist in der Inselmitte erreicht, da an den Küsten das kühlere Mittelmeer und die Seebrise die Werte nicht ganz so hoch schießen lassen.

So heiß wird es in den kommenden Tagen auf Mallorca

Die Hitzewelle auf Mallorca soll bis einschließlich Donnerstag anhalten. Am Dienstag gelten in der Inselmitte und im Süden die Warnstufe Orange, in den restlichen Gebieten Warnstufe Gelb. Die 40-Grad-Marke dürfte dabei geknackt werden. Am Mittwoch wird mit 42 Grad in Inca der heißeste Tag der Woche erwartet. Es könnte auch der heißeste Tag des Jahres werden. Mit Ausnahme des Inselostens gilt überall die Warnstufe Orange.

Für den Donnerstag hat Aemet noch keine Warnstufen ausgegeben, auf der Wetterkarte werden aber erneut 40 Grad angezeigt. Am Freitag endet die Hitzewelle, wobei es kaum kühler wird. Am Wochenende sollen es auf Mallorca maximal 37 Grad werden.