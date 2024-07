Mallorca schwitzt bei 42 Grad: Die Hitzewelle ist angerollt

Die Hitzewelle auf Mallorca ist losgegangen. In den kommenden Tagen dürften die Temperaturen die 40-Grad-Marke knacken. Der spanische Wetterdienst erwartet Höchstwerte von 42 Grad. Es gilt nach aktueller Prognose die Warnstufe Orange in manchen Zonen der Insel. Erst ab Freitag soll es etwas kühler werden.

Bereits am Sonntag lagen die Höchsttemperaturen im Süden Mallorcas bei 38 Grad. Für eine Hitzewelle auf Mallorca müssen laut offizieller Definition 39 Grad an mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen in mehreren Gebieten der Insel erreicht werden.

Auf den Karten des Wetterdienstes wird abgebildet, in welchen Zonen die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass Montag bis Mittwoch 36 Grad erreicht werden:

Die Karte gibt es auch mit der Prognose für die 40-Grad-Marke:

Diese Hitzewarnungen gelten in den kommenden Tagen auf Mallorca

Am Montag gilt im Süden und der Inselmitte die Warnstufe Orange von 13 bis 19 Uhr. Schon bei der Warnstufe Gelb dürfen die Kutscher in Palma nicht mehr die Urlauber durch die Stadt fahren. In den restlichen Gebieten gilt die Warnstufe Gelb. Bereits um 10 Uhr wird die 30-Grad-Marke geknackt.

Ab 14 Uhr wird es richtig heiß, gegen 16 Uhr könnten 40 Grad in Inca erreicht werden. Ab 18 Uhr sinken die Temperaturen sehr langsam. Die Nacht wird bei Tiefstwerten zwischen 21 und 25 Grad sehr warm.

Am Dienstag gilt nur in der Inselmitte die Warnstufe Orange, an den Küsten gilt Warnstufe Gelb. Die Höchsttemperaturen liegen bei 41 Grad in Inca, 38 Grad in Palma. Die Sonne scheint wie am Montag gnadenlos. Am Meer könnte zumindest etwas Wind wehen. Die Wassertemperaturen betragen an den Stränden Mallorcas um die 28 Grad.

Am Mittwoch gilt derzeit im Norden und der Inselmitte Orange, anderswo weiterhin Gelb. Mit 42 Grad dürfte es der heißeste Tag der Hitzewelle und möglicherweise gar der heißeste Tag des Jahres werden. Die Warnstufen für den Donnerstag sind noch nicht erschienen, die Temperaturen sollen aber erneut an der 40-Grad-Marke knacken. Ab Freitag wird es bei bis zu 34 Grad etwas kühler.