Mutmaßlicher Suizid mit Schusswaffe: Leiche eines Polizisten in Palma gefunden

Am Montag (29.7.) ist die Leiche eines Beamten der Ortspolizei von Palma in seinem Auto gefunden worden. Sein Wagen war in einer Tiefgarage im Carrer de Son Calbet neben der Polizeiwache von Sant Ferran in Palma geparkt. Um die Todesumstände zu klären, hat die Nationalpolizei hat eine Untersuchung eingeleitet. Das Opfer wies eine Schusswunde auf, die ihm mit seiner eigenen Dienstwaffe zugefügt wurde. Erste Hinweise schließen aus, dass andere Personen an dem Tod beteiligt waren.

Der Fall wurde gegen zwei Uhr nachmittags entdeckt, als eine Frau den Notruf 112 wählte und eine leblose Person in einem Auto meldete. Mehrere Streifen der Ortspolizei wurden daraufhin schnell zum Parkhaus entsandt. Dort stellten sie fest, dass der Mann mit einer Schusswunde im Kopf tot war, und dass es sich bei dem Opfer um einen 56-jährigen Kollegen von der Ortspolizei handelte. Im Auto fanden die Polizisten seine Dienstwaffe, mit der der Schuss abgefeuert worden war.

Nationalpolizei hat die Ermittlungen übernommen

Beamte der Nationalpolizei haben im Anschluss die Ermittlungen übernommen und eine Augenuntersuchung am Ort des Geschehens durchgeführt, während die Kollegen der Ortspolizei das Gebiet abgesperrten. Da den ersten Untersuchungen zufolge keine weiteren Personen in den Todesfall verwickelt waren, handelt es sich mutmaßlich um einen Suizid des Beamten. Die 112 hat den psychologischen Dienst eingeschaltet, um die Familie des Verstorbenen zu betreuen.

Wer auf Mallorca Hilfe oder jemanden zum Zuhören braucht, kann sich jederzeit unter der Nummer 971-46 11 12 an das „Teléfono de la esperanza" wenden. Wer kein Spanisch spricht, kann auch die Telefonseelsorge in Deutschland kontaktieren. (0800/111 0 111 und 0800/111 0 222). Telefonisch funktioniert das von Mallorca aus nicht. Unter www.telefonseelsorge.de gibt es aber eine Online-Beratung.