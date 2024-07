Wem gehört dieser Ehering, der an der Playa de Muro auf Mallorca gefunden wurde?

Wer ein Schmuckstück am Strand verliert, braucht sehr viel Glück, um es wiederzufinden. Eine MZ-Leserin bemüht sich nun, dem Glück auf die Sprünge zu helfen: Sie hat am Montag (29.7.) einen Ehering an der Playa de Muro gefunden und versucht auf diesem Wege, den Besitzer zu finden, um den verlorenen Ring zurückzugeben.

In den Ehering eingraviert sind das Datum der Hochzeit - 07.08.2019 - sowie zwei Buchstaben. Die Finderin kann unter der Telefonnummer 0151-12359363 kontaktiert werden. Allerdings ist Eile geboten, da sie am 2. August wieder zurück nach Deutschland reisen wird. Doch vielleicht gibt es ja noch ein Happy End.