Nach Teileinsturz im Erdgeschoss: Polizei evakuiert Wohnhaus im Zentrum von Palma

Die Ortspolizei von Palma hat am Dienstagmorgen (30.7.) ein Wohnhaus in der Flanierstraße Blanquerna im Zentrum von Palma evakuiert. Zuvor war es zu einem Teileinsturz im Innenbereich des Gebäudes gekommen. Feuerwehrleute und Sachverständige der Stadt sind vor Ort, um eine Risikoanalyse durchzuführen. Das fünfstöckige Haus befindet sich an der Ecke zum Carrer Guillem Massot.

Frau leicht verletzt

Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, kam es gegen 10.20 Uhr zu dem Vorfall. Offenbar ist im Erdgeschoss ein Teil des Bodens eingebrochen, zudem wurden Risse an den Wänden entdeckt. Eine Frau wurde leicht verletzt.

Die Evakuierung des Hauses sei eine Vorsichtsmaßnahme, hieß es von den Rettungskräften. /pss