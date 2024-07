Was war das am Himmel? UFO-Fieber auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza

Es ist nur ein zehnsekündiges Video, aber im Netz sorgt es für großen Wirbel: Aufnahmen, die von vergangenem Sonntag (28.7.) stammen sollen, zeigen eine seltsame Erscheinung am Himmel über Mallorcas Nachbarinsel Ibiza. Ein großes, grünlich schimmerndes Licht taucht über dem Eiland Es Vedrà auf. Plötzlich fliegt es in rasender Geschwindigkeit parallel zum Horizont in die Ferne. Die Schaulustigen, die sich am Aussichtspunkt an der Cala d'Hort befinden, schreien entzückt auf.

Auf Tiktok hat das Video in weniger als 48 Stunden schon über 4,1 Millionen Klicks gesammelt – und bei UFO-Fans und Skeptikern gleichermaßen für Begeisterung gesorgt. Einige Kommentaren wiesen auf den doch erstaunlichen Umstand hin, dass UFO-Sichtungen offenbar nie stattfinden, wenn die Menschen Handys mit einer guten Kamera in der Hand haben. Andere erwiderten, es sei nicht weiter weltbewegend, dass Menschen auf Ibiza – in Anspielung auf den dort verbreiteten Drogenkonsum – ein Raumschiff sehen.

Spekulationen gab es auch hinsichtlich der Frage, warum das UFO sich so schnell aus dem Staub machte. Ein User mutmaßte, die Besatzung des Raumschiffs habe die Preise auf Ibiza gesehen – und sei geschwind entflohen.

UFO-Sichtungen auf Mallorca

Auch auf Mallorca hat es in der Vergangenheit vermeintliche UFO-Sichtungen gegeben. Der bekannteste Fall liegt allerdings schon eine Weile zurück: Am 11. November 1979 um 22.47 Uhr startete ein Verkehrsflugzeug der TAE von Palma aus in Richtung Kanarische Inseln. Nach 18 Minuten Flugzeit meldete die Besatzung dem Kontrollturm, dass sich links vom Flugzeug "nicht identifizierter Verkehr" befinde. Zwischen 23.08 und 23.16 Uhr kam das unbekannte Flugobjekt bis auf 100 Meter an das Flugzeug heran.

Das Militärradar des Luftverteidigungskommandos erfasste daraufhin ein "nicht identifiziertes" Objekt. Das Flugzeug musste zwischenlanden. Die Ereignisse lösten den so genannten Fall Manises aus, der sogar 1980 Gegenstand einer Anfrage des sozialistischen Abgeordneten Enrique Múgica Herzog im spanischen Abgeordnetenhaus war. /pss

