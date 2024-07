Betrugsfall um die kranke Nadia: Eltern auf Mallorca festgenommen

Die Guardia Civil hat am Mittwoch (31.7.) die wegen Betrugs verurteilten Eltern von Nadia Nerea Blanco Grau auf Mallorca festgenommen. Die Eheleute waren im Jahr 2018 vom Landgericht im katalanischen Lleida zu Haftstrafen von fünf (für den Vater) beziehungsweise dreieinhalb Jahren (für die Mutter) verurteilt worden. Der Vater ging in Revision. Im Juli 2023 bestätigte der Oberste Gerichtshof Spaniens das Urteil.

So lief der Betrug ab

Beim "Fall Nadia" handelt es sich um einen der traurigsten Betrugsfälle der jüngeren Geschichte in Spanien: Jahrelang sammelten die Eltern der kleinen Nadia Nerea, die als Kind viele Jahre auf Mallorca lebte, ab 2010 Spenden für die Behandlung ihrer Tochter. Die Kleine litt nach Aussage ihres Vaters an Trichothiodystrophie - einer Erbkrankheit, die das Mädchen rasend schnell altern lässt. Jahrelang verbreiteten Medien immer wieder die dramatische Geschichte – mindestens 400.000 Euro kamen zusammen. Andere Quellen sprechen von einem Millionenbetrag.

Immer wieder trat vor allem der Vater vor die Medien, um über die Behandlung der Kleinen zu berichten. Er erzählte von Reisen nach Texas und in die Kriegsgebiete nach Afghanistan, um Mediziner und Heiler aufzusuchen. Die Geschichten verknüpfte er mit dringenden Spendenaufrufen – "sonst stirbt Nadia", so die Begründung. Doch für die Behandlung der Tochter gingen gerade mal 2.700 Euro drauf. Stattdessen gönnten sich die Eltern Luxusgüter.

Nun soll also das Urteil vollstreckt werden. Wie die Guardia Civil in einer Pressemitteilung bekannt gab, wurde der Vater in Palma, die Mutter in Santa Maria del Camí aufgegriffen. Sie seien unverzüglich zum Haftrichter gebracht worden.

Das mussten die Eltern zurückzahlen

Das Sorgerecht für das Mädchen, das mittlerweile 19 Jahre alt ist, hatte ein Gericht den Eltern bereits 2016 entzogen. Medienberichten von damals zufolge wuchs Nadia von da an bei einer Schwester der Mutter in Palma auf. Von dem ergaunerten Geld mussten die Eltern nach dem Urteil des Landgerichts Lleida nur 64.000 Euro zurückzahlen.