Deutscher stirbt bei Tauchausflug vor Cala Ratjada

Ein 63-jähriger Deutscher ist am Dienstag (30.7.) bei einem Tauchausflug in der Gemeinde Capdepera gestorben. Einen entsprechenden Bericht der mallorquinischen Tageszeitung "Última Hora" bestätigte die Ortspolizei der Gemeinde auf MZ-Anfrage.

Urlauber verlor plötzlich das Bewusstsein

Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 10 Uhr morgens. Der Urlauber war in einer Gruppe im Meer vor Font de Sa Cala unterwegs, als er plötzlich das Bewusstsein verlor. Seine Begleiter brachten ihn per Boot zum nahegelegenen Hafen in Cala Ratjada. Die herbeigerufenen Rettungskräfte bemühten sich, den Mann wiederzubeleben, konnten letztlich aber nur seinen Tod feststellen.

Die Guardia Civil hat die Ermittlungen der Todesursache übernommen. /pss