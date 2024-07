Operation Quick-Frozen: Gammelfleisch-Funde in drei Betrieben auf Mallorca

Inspekteure des balearischen Gesundheitsministeriums haben in Zusammenarbeit mit der Guardia Civil abgelaufene Lebensmittel in großen Mengen in drei Betrieben auf Mallorca sichergestellt. Den Verantwortlichen drohen nun wegen Verstößen gegen die Lebensmittelsicherheit Geldstrafen bis zu 20.000 Euro, wie es in einer Pressemitteilung der balearischen Landesregierung vom Mittwoch (31.7.) heißt.

Die Kontrollen fanden im Rahmen der Operation Quick-Frozen statt - ein weiterer kreativer Name, den sich Mallorcas Ermittler haben einfallen lassen. Dabei ging es um das Aufspüren von Lebensmittelprodukten, deren Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, die aber neu etikettiert wurden. Konkrete Hinweise hatten die Inspekteure infolge einer Polizeioperation. Daraufhin fanden gemeinsame Inspektionen in mehreren Betrieben der Lebensmittelindustrie (Herstellung, Vertrieb und Verkauf) sowie in Hotels und Restaurants statt.

Die Fälle im Detail

In einem ersten Fall wurden die Inspekteure in einer Firma vorstellig, die Tiefkühlprodukte vertreibt. Hier wurden mehr als 14 Paletten mit Produkten sichergestellt, deren Haltbarkeitsdatum manipuliert war. Auch fehlten vorgeschriebene Unterlagen, die die Kühlkette nachweisen.

Die Inspekteure vor Ort. / CAIB

Ein zweiter Fall betrifft ein Hotel, wo acht Paletten mit manipulierten Waren entdeckt wurden. Der dritte Fall schließlich ist ein Betrieb, wo Fleischprodukte portioniert, verpackt und tiefgekühlt gelagert werden. Hier mussten die Inspektoren feststellen, dass die Kühlkammer kaputt war und schon seit Monaten nicht korrekt funktionierte. Stattdessen kam ein provisorisch Tiefkühlaggregat eines Kühltransporters zum Einsatz. Die Anlage wurde daraufhin versiegelt.

Die Verstöße gegen die Vorschriften zur Lebensmittelsicherheit wurden je nach Fall mit leicht und schwer klassifiziert. Auf die Verantwortlichen der Betriebe kommen damit Geldstrafen von bis zu 5.000 und bis zu 20.000 Euro zu.

Frühere Gammelfleisch-Skandale auf Mallorca

Die letzten großen Gammelfleisch-Skandale auf Mallorca liegen bereits eine Weile zurück. Zuletzt wurden im Mai 2018 rund 2.000 Kilo verdorbenes Fleisch eines Lieferanten aus Santa Ponça aus dem Verkehr gezogen und vier Personen festgenommen. Davor hatte es 2018 Festnahmen in Manacor und Marratxí wegen Verstößen gegen die Hygiene-Vorschriften gegeben.