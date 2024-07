Stromausfall in Alcúdia: Urlauber legt sich mit Hotel-Mitarbeiter an

Ein stundenlanger Stromausfall hat am Dienstag (30.7.) in Alcúdia für Ärger gesorgt. Sowohl Urlauber als auch Residenten waren von dem Problem betroffen. Der Strom sei vor allem zwischen 18 und 22 Uhr in unregelmäßigen Abständen einfach weg gewesen, erklärte ein Betroffener gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". "Zudem waren immer nur kleine Bereiche des Ortes betroffen. Eine Straße hatte keinen Strom, die Parallelstraße schon." Der Anwohner beklagte, man sei von der Gemeinde nicht über das Problem oder die Ursache informiert worden.

Die Gemeindeverwaltung hatte allerdings zumindest auf Facebook am Nachmittag über die Stromausfälle informiert. Man habe selbst keine Handhabe, sei aber in Kontakt mit den Zuständigen für das Stromnetz, hieß es in dem Post. Man bitte alle Bürger um Geduld.

Hotel besonders betroffen

Besonders betroffen war das Hotel Bellevue Club. Ein spanischer Urlauber berichtete, der Strom sei bereits um 11 Uhr vormittags ausgefallen. "Die armen Mitarbeiter an der Rezeption sind völlig überfordert und fühlen sich alleingelassen", so der Tourist, der seinen Namen nicht nennen wollte.

Ein großes Problem: Dadurch, dass die Fahrstühle nicht funktionierten, war es Familien mit kleinen Kindern und einigen Urlaubern mit körperlichen Behinderungen kaum oder gar nicht möglich, in ihre Zimmer zu kommen. Erst gegen Mitternacht seien diese Urlauber in einen anderen Flügel des Hotels verlegt worden.

"Hotel im Brandfall nicht sicher"

Besonders aufgebracht war ein Urlauber aus Liverpool, der sich einen Mitarbeiter der Rezeption vorknöpfte. "Ich habe eine siebenjährige Tochter und dieses Gebäude scheint mir kein sicherer Ort zu sein, wenn es zu einem Brand kommt", beschwerte sich der Mann. Er forderte, die Ortspolizei zu rufen. Diese erschien vor Ort und versuchte, die angespannte Situation ein wenig unter Kontrolle zu bekommen. /pss