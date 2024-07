So wirklich will die Hitzewelle auf Mallorca doch nicht enden

Der Mittwoch (31.7.) sollte der heißeste Tag der Hitzewelle auf Mallorca werden. Vom spanischen Wetterdienst Aemet gibt es bislang noch keine Meldung zu den Höchsttemperaturen, sie dürften sich wie am Vortag aber jenseits der 40-Grad-Marke bewegen. Die Prognose sagte für Inca gar 43 Grad vorher. Mallorcas Hitzerekord liegt bei 44,5 Grad. Eigentlich sollte am Freitag die Hitze abklingen. Doch die aktuelle Vorhersage lässt daran ziemlich zweifeln.

Am Donnerstag gilt in der Inselmitte von 12 bis 20 Uhr die Warnstufe Orange, erneut sollen die 40 Grad geknackt werden. Im Süden, Osten und Norden gilt die Warnstufe Gelb, nur der Westen kommt um die Hitzewarnung herum. Neben den Höchsttemperaturen warnt Aemet auch vor den sehr hohen Tiefstwerten in der Nacht, die mitunter bei 28 Grad liegen. Zudem gilt auf fast ganz Mallorca eine extreme Waldbrandgefahr.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Zum eigentlichen Ende der Hitzewelle am Freitag wird es nur unmerklich kühler. In der Inselmitte gilt Warnstufe Gelb. Die Höchstwerte in Inca liegen bei 38 Grad, in Palma bei 34 Grad. Für den Samstag gibt es derzeit noch keine Warnstufen. Bei 36 Grad in Santa María del Camí könnte es erneut eine geben. An den Küsten wird es bei 31 bis 32 Grad etwas kühler. Die Wassertemperaturen liegen bei 28 Grad an den Stränden Mallorcas.

In der neuen Woche gehen die Temperaturen schon wieder gen 40 Grad

Ab Sonntag geht die Tendenz bei den Lufttemperaturen schon wieder nach oben. In der Inselmitte bleiben die Höchstwerte zwar bei 36 Grad, an den Küsten werden es aber schon wieder 34 Grad. Zum Beginn der neuen Woche nähern sich die Temperaturen wieder der 40-Grad-Marke. Im Sommer ist eben nach der Hitzewelle vor der Hitzewelle.