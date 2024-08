Hitzewelle auf Mallorca, Ort für Ort: So heiß war es am Donnerstag

Die Hitzewelle auf Mallorca hat ihren am Mittwoch erreichten Höhepunkt zwar überschritten, dauerte aber auch am Donnerstag noch an. In zwei Orten auf der Insel maßen die Thermometer des spanischen Wetterdienstes Aemet 40 Grad.

Allerdings war es längst nicht überall auf der Insel so heiß. Hier die offiziellen vorläufigen Messwerte (in Grad Celsius):

40 Binissalem

40 Llucmajor

40 Petra

39 Sineu

38 Escorca, Lluc

38 Porreres

37 Artà

37 Santa María

37 Palma, Univ.

36 Sa Pobla

36 Escorca, Son Torrella

36 Manacor

36 Pollença

36 Calvià

36 Colònia de Sant Pere

35 Son Bonet, Aerop

35 Campos

35 Andratx, Sant Elm

34 Palma, Portopí

34 Aerop. Palma de Mallorca

33 Port de Pollença

33 Far de Capdepera

33 Santanyí

32 Llucmajor, Cap Blanc

32 Campos, Salines

32 Muro

32 Banyalbufar

32 Son Servera

32 Cabrera

31 Portocolom

31 Sóller, Puerto

Die Aemet-Wetterkarte mit den Höchsttemperaturen auf Mallorca vom 1.8.2024. / Aemet

Am Freitag sollen die Temperaturen sinken, am Wochenende könnte es sogar zu ein wenig Niederschlag kommen.