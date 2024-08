Am Rande des Absturzes, und das in einer Höhe von vier Stockwerken: In dieser misslichen Lage ist am Donnerstagmorgen (1.8.) ein Auto in einem Parkhaus auf Mallorcas Nachbarinsel Ibiza zurückgelassen worden. Aus noch ungeklärten Gründen fuhr der Fahrer offenbar mit solcher Wucht rückwärts gegen die Wand, dass das Fahrzeug ein Fenster durchbrach und steckenblieb – wobei das Risiko besteht, dass das Auto noch auf die darunter liegende Straße stürzt.

Sechs Stockwerke hoch Das Gebäude, in dem sich auch verschiedene Büros befinden, ist sechs Stockwerke hoch und hat große Fenster, die durch eine Art von Fensterläden geschützt sind. Das verunglückte Auto durchbrach eine dieser Jalousien, so dass seine beiden Hinterräder nun in einer Höhe von etwa fünfzehn Metern in der Luft hängen. Dutzende von Schaulustigen filmen und fotografieren die Szene mit ihren Handys. Wenn das Auto hinunterstürzen würde, fiele es in eine Passage, die die Avinguda d'Ignasi Wallis mit dem Parkhaus hinter dem alten Gerichtsgebäude verbindet. Die Ortspolizei wurde an den Ort des Geschehens gerufen und hat beschlossen, eine der Fahrspuren der Straße zu sperren, solange das Fahrzeug geborgen wird.