48 Kilometer durch die Nacht: Der legendäre Marsch zur Pilgerstätte Lluc steht wieder an

Für sportlich eher Zartbesaitete ist diese Herausforderung nichts. Doch die traditionell am ersten Samstag im August (diesmal 3.8.) zelebrierte Nachtwanderung „Des Güell a Lluc a peu“ hat Kultstatus und zieht Zehntausende Teilnehmer an. Rund 48 Kilometer sind ab Palma auf dem Weg zur Pilgerstätte in den Bergen zu bewältigen.

Startschuss um 23 Uhr

Um 23 Uhr fällt der Startschuss an der Plaça Güell, die Veranstalter kalkulieren eine Marschzeit von acht bis 13 Stunden. Wer sich dem nicht gewachsen sieht, aber trotzdem mitmachen will, kann auch von anderen Punkten auf der Strecke aus dazustoßen. Die Teilnahme kostet 10 Euro, Infos gibt es auf grupguell.es.

