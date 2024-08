Freundin in Andratx vergewaltigt: Deutscher auf Mallorca zu vier Jahren Haft verurteilt

Das Landgericht in Palma hat einen Deutschen wegen der Vergewaltigung seiner Freundin zu einer vierjährigen Haftstrafe und einer Entschädigungszahlung in Höhe von 12.000 Euro verurteilt. Das bestätigte die Anwältin des Opfers, Neus Canyelles, der MZ. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, der Mann kann dagegen Berufung einlegen.

Der heute 46-Jährige kam in der Nacht auf den 17. Mai 2019 um 1.30 Uhr in die gemeinsame Wohnung in Andratx, im Südwesten Mallorcas. Seine argentinische Freundin schlief zu dem Zeitpunkt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der Mann das Licht anmachte, sich auf die Frau stürzte und Sex mit ihr haben wollte.

Die Freundin sperrte sich vergeblich im Badezimmer ein

Als die Frau ablehnte, soll der Deutsche ihr mit einer Hand den Mund zugehalten und ihr Finger der anderen Hand in die Geschlechtsteile eingeführt haben. Bevor er mit dem Penis in sie eindringen konnte, befreite sich die Argentinierin, floh ins Bad und schloss sich dort ein. Dem Deutschen gelang es, mit einem Messer die Tür aufzubrechen. Er zerrte die Frau zurück ins Bett und versuchte ein zweites Mal, sie zu vergewaltigen. Erneut drang er mit den Fingern in sie ein und fügte ihr Schmerzen bei.

Deutscher saß nur kurz in Untersuchungshaft

Die Frau konnte sich erneut befreien und zeigte den Deutschen bei der Polizei an. Die Beamten nahmen ihn in der Nacht noch fest. Ein Richter ordnete Untersuchungshaft an, wenig später kam der Mann aber wieder frei. Neben der vierjährigen Haftstrafe soll er das Opfer, das mittlerweile in den USA lebt, mit 12.000 Euro entschädigen. Es ist noch nicht bekannt, ob der Deutsche die Strafe akzeptiert oder Berufung einlegen wird. Bei der Gerichtsverhandlung bestritt er den Vorwurf der Vergewaltigung.