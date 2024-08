Hitzschlag vermutet: 20-jähriger Gärtner stirbt im Villenviertel auf Mallorca

Ein 20-Jähriger ist am Montag (29.7.) bei Gartenarbeiten gestorben. Die Autopsie soll nun ergeben, ob der Herzstillstand durch die Hitzewelle ausgelöst wurde, die dieser Tage auf Mallorca anhält.

Der junge Südamerikaner, Sohn des Chefs der Gartenfirma, arbeitete mit Kollegen in Palmas Villenviertel Son Vida, wo auch deutsche Promis wie Bastian Schweinsteiger oder Oliver Kahn ein Haus haben.

Ein Kollege beobachtete wie der 20-Jährige sich auf den Boden setzte und plötzlich nach hinten kippte. Als er ihn ansprach, kam keinerlei Reaktion. Er wählte den Notruf und startete sofort Wiederbelebungsmaßnahmen. Der Rettungsdienst übernahm mit einem Defibrillator. Doch die Wiederbelebung scheiterte und die Ärzte stellten den Tod fest. Nun wird ermittelt, ob es sich um einen Hitzschlag handelte.

Kein wirkliches Ende der Hitze auf Mallorca in Sicht

In dieser Woche galten HItzewarnstufen auf Mallorca. Die Hitzewelle soll eigentlich nun abklingen, doch wirklich sinken tun die Temperaturen nicht. Am Wochenende werden 36 Grad auf der Insel erwartet, in der neuen Woche nähern sich die Werte wieder der 40-Grad-Marke.