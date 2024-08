Mallorca steuert schon wieder auf die 40-Grad-Marke zu

Während sich die Deutschen fragen, wann denn das Sommerwetter endlich losgeht, stöhnt Mallorca unter der Hitze. Die Hitzewelle ist eigentlich vorbei. Wirklich spüren tut man das auf der Insel aber nicht. Die Abkühlung, falls man sie überhaupt so nennen darf, hält auch nur kurz an. In der neuen Woche attackieren die Temperaturen erneut mit voller Kraft die 40-Grad-Marke.

Samstag beginnt schwül

Die Nächte auf Mallorca sind derzeit wegen der hohen Temperaturen besonders unerträglich. 26 Grad war der Tiefstwert in Palma in der Nacht auf Freitag. Der Samstag (3.8.) beginnt ähnlich schwül. Um 10 Uhr wird die 30-Grad-Marke geknackt. Am frühen Nachmittag werden es bis zu 34 Grad in der Inselmitte. Das ist übrigens der wohl kühlste Tag der Woche und die Abkühlung. Das Meer vor Mallorca verkommt in dieser Phase des Jahres mal wieder zur Badewanne. Bei 29 Grad liegen derzeit die Wassertemperaturen laut spanischem Wetterdienst Aemet.

Tatsächlich soll es am Samstag ein paar Wolken geben und Aemet hält sogar Regentropfen für möglich. Die Wahrscheinlichkeit ist mit gut 30 Prozent aber eher gering. Hitzewarnstufen gibt es am Wochenende nach derzeitigem Stand nicht. Wobei die 36 Grad am Sonntag eigentlich schon wieder eine Warnstufe Gelb rechtfertigen würde. Dann scheint die Sonne wieder ungestört.

Knapp 40 Grad in der neuen Woche

Am Montag, spätestens am Dienstag, werden neue Warnungen folgen. Es ist nicht auszuschließen, dass Aemet die dritte Hitzewelle des Jahres ausruft. Die Temperaturen steigen sukzessive und erreichen Mitte der neuen Woche Höchstwerte von 39 Grad. Die Hitze dürfte auf Mallorca noch mindestens zwei Wochen andauern. Ab der zweiten Augusthälfte wird das Wetter auf Mallorca in der Regel etwas instabiler. Dann kann es die ersten Stürme und stärkeren Schauer geben.