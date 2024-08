Zwei Hitzetote auf Mallorca an einem Tag – und ein weiterer dringender Verdachtsfall

Die andauernde Hitzewelle auf Mallorca hat in dieser Woche mehrere Todesopfer gefordert. Wie die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" berichtet, sind am Donnerstag (1.8.) gleich zwei Männer an den Folgen der hohen Temperaturen gestorben. Der Tod eines weiteren Mannes wird derzeit noch untersucht.

Erster Todesfall am Morgen

Der erste Todesfall ereignete sich am Morgen im Club Náutico am Hafen von Palma. Ein 60-Jähriger befand sich auf seinem Boot, als er sich plötzlich unwohl fühlte. Kurz darauf brach er zusammen. Die herbeigerufenen Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen. Ein Gerichtsmediziner, der zum Unglücksort geschickt wurde, entdeckte deutliche Anzeichen dafür, dass der Mann einen Hitzschlag erlitten hatte.

Der zweite Fall ereignete sich gegen 18 Uhr. Diesmal handelte es sich um einen 61-jährigen Mann, der sich in seinem Auto in der Nähe des ehemaligen Schlachthofs s'Escorxador in Palma befand. Auch er fühlte sich plötzlich schlecht. Er rief seine Angehörigen in Sa Pobla an, um sie darüber zu informieren. Daraufhin brach er im Wagen zusammen. Wie schon beim ersten Fall wurde ein Gerichtsmediziner zum Unglücksort geschickt, der Anzeichen für einen Hitzetod entdeckte.

Tod eines 20-Jährigen in Son Vida

Weiter untersucht wird derweil der Todesfall eines erst 20 Jahre alten Gärtners im Villenviertel Son Vida in Palma. Der junge Mann brach am Montag (29.7.) bei der Arbeit zusammen und konnte nicht mehr wiederbelebt werden. Eine erste Untersuchung des Leichnams brachte kein eindeutiges Ergebnis. Deshalb wurde eine zweite Autopsie angeordnet, deren Befund noch aussteht. Es wird aber vermutet, dass es sich ebenfalls im einen Hitzschlag gehandelt haben könnte.

Spanienweit sind im Juli insgesamt 771 Menschen an den Folgen der Hitze gestorben. Die meisten Toten gab es in der letzten Woche des Monats, in der 337 Personen aufgrund eines Hitzschlags starben. Auf den Balearen gab es in dem Monat vier Tote.