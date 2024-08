Teils vor den Augen von Badegästen auf Mallorca: Mehrere Migranten-Boote haben die Balearen erreicht

In den vergangenen drei Tagen haben sechzehn Migrantenboote mit insgesamt 291 Personen an Bord die Balearen erreicht, wobei die meisten Boote nach Formentera gelangten - so auch der jüngste Fall, bei dem ein Boot am Samstag (3.8.) gegen 3 Uhr morgens in den dortigen Gewässern mit 58 Passagieren abgefangen wurde. Weitere landeten bei Ibiza, Cabrera sowie Llucmajor und Calvià auf Mallorca. Einige der Migranten sind noch auf dem Meer aufgegriffen worden, andere bereits an Land, nachdem sie von Bord gegangen waren.

Eher ungewöhnlich ist der Fall eines Migrantenbootes, das am Freitag (2.8.) um 12.25 Uhr in der ruhigen und geschützten Bucht Caló des Monjo in der Gemeinde Calvià ankam, die sich nahe der Cala Fornells bei Peguera befindet. Die vierzehn Insassen gingen dort vor den erstaunten Blicken von rund einem Dutzend Badegästen von Bord. Kurz darauf wurden die Migranten von Beamten der Guardia Civil und der Ortspolizei aufgegriffen.

Auch in der Gemeinde Llucmajor kam am selben Tag ein Boot an: 12 Personen sind dort um 17.50 Uhr von der Guardia Civil an der Playa del Delta aufgegriffen worden.

Eine Familie und eine Yacht

Am Donnerstag (1.8.) ist eine ganze Familie, bestehend aus einem Ehepaar, drei Kindern und einer Katze, vor der Küste bei Cabrera eingetroffen. Sie befand sich auf einem Boot mit 20 Personen an Bord. Die Seenotrettung hat die Migranten abgefangen und anschließend nach Palma gebracht.

Auf dieser Yacht bei Formentera waren Migranten unterwegs. / DM

Ebenfalls am Donnerstag, um 11.30 Uhr, gelangte ein Migrantenboot der besonderen Art nach Formentera. Es handelte sich dabei um eine Yacht, bei der Beamte der Guardia Civil daher erst auf den zweiten Blick feststellten, dass hier sechzehn Migranten versuchten, nach Spanien zu gelangen. Die beiden Steuermänner des Bootes sind wegen Menschenhandels verhaftet worden.

Ankunft auf den Balearen

Die Zahl der Migranten, die an der balearischen Küste ankommen, ist in diesem Jahr höher als im vergangenen Jahr. Die Boote kommen zumeist im Süden von Mallorca, auf Ibiza und auf Formentera an, nach einer gefährlichen Überfahrt von der algerischen Küste. Mangels Abkommen mit den Herkunftsländern wie Algerien können die Menschen in der Praxis nicht abgeschoben werden, werden aber im Anschluss zumeist auf das Festland überstellt. /bro

