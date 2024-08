Nach Diskussion in Elternchat: Mutter zerschneidet anderer Mutter das Gesicht mit Teppichmesser

In Elternchats, in denen sich Mütter und Väter über Vorkommnisse in der Schulklasse ihrer Kinder austauschen, geht es nicht immer friedlich zu. Eine neue Qualität hatte nun aber ein Angriff einer 23-jährigen Frau in Palma. Die junge Mutter wurde nach einem Angriff auf eine andere Frau im Whatsapp-Chat der Schule festgenommen.

Wie das "Diario de Mallorca" berichtet, trug sich die Attacke in der Nacht auf Mittwoch (31.7.) im Viertel Camp Redó nördlich von Palmas Innenstadt zu. Die Polizei wurde verständigt, weil eine Frau von einer anderen mit einem Teppichmesser angegriffen worden war. Dem zuvorgegangen war eine erhitzte Diskussion im Elternchat. Gegenseitig warfen sich die beiden Frauen Beleidigungen und Bedrohungen an den Kopf.

Bei Treffen mit Teppichmesser angegriffen

Doch dabei blieb es nicht. Die 23-jährige Mutter verabredete mit der anderen Frau ein Treffen in der Nacht auf Mittwoch, um noch einmal über die Vorfälle zu sprechen. Sie erschien allerdings direkt mit einem Teppichmesser am verabredeten Treffpunkt und stürzte sich auf die andere Frau.

Dabei verursachte sie Schnittwunden im Gesicht, am Kopf, am Unterarm und an der Schulter ihrer Kontrahentin. Die Angreiferin ließ erst von ihrem Opfer ab. als ein Angehöriger der Frau am Ort des Geschehens erschien. Die 23-Jährige floh vom Tatort.

Im Krankenhaus genäht

Das Opfer musste ins Krankenhaus gebracht und an zahlreichen Stellen genäht werden. Sie hatte viel Blut verloren. Die Nationalpolizei nahm die Ermittlungen auf, musste allerdings nicht weit schauen.

Denn die Angreiferin saß zu diesem Zeitpunkt bereits in der Hauptwache der Nationalpolizei und wollte Anzeige gegen das Opfer erstatten. An Ort und Stelle wurde die 23-Jährige wegen Körperverletzung festgenommen. /jk