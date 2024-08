Mallorca-Urlauber randaliert vor Abflug am Flughafen Leipzig – und darf trotzdem mitfliegen

Das hätte auch leicht anders ausgehen können: Ein 22-jähriger Deutscher hat am Sonntagmorgen (4.8.) kurz vor seiner Abreise nach Mallorca am Flughafen Leipzig randaliert und ist ausfällig gegen Beamte der Bundespolizei geworden. Das vermeldete die Bundespolizeiinspektion Leipzig am Montag in einer Pressemeldung.

Demnach sei der junge Mann mit einer achtköpfigen Gruppe bereits in der Nacht auf Sonntag am Flughafen erschienen, da der Flug auf die Insel am frühen Morgen stattfand. Bereits im Bereich des Check-ins startete die Gruppe ihre Urlaubsparty mit lauter Musik und dem Genuss von Alkohol. Diese Feier bemerkte auch eine Streife der Bundespolizei Leipzig. Zudem wurden die Beamten von mehreren Reisenden auf die Gruppe aufmerksam gemacht.

Urlauber beendeten die Party

Als die Bundespolizisten die jungen Männer ausfindig gemacht und sie über die Hausordnung des Flughafens belehrt hatten, zeigten sich, bis auf einen 22-jährigen Deutschen, alle einsichtig und beendeten ihre Party. Der 22-Jährige beleidigte die Beamten mit Gesten und Worten und flüchtete. Allerdings kam er nach wenigen Minuten zurück und begann erneut mit seinen Beleidigungen. Da er sich seiner Personalienfeststellung widersetzte und sich weiterhin gegenüber den Bundespolizisten aggressiv verhielt, wurde er in Handschellen zur Dienststelle gebracht. Dort konnte die Identität festgestellt werden.

Der polizeibekannte 22-Jährige flog anschließend mit zwei Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte in den Urlaub. /pss