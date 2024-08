Wetter auf Mallorca: Die Hitze auf der Insel nimmt in der neuen Woche wieder zu

Die zweite Hitzewelle des Jahres hat vermutlich drei Personen auf Mallorca das Leben gekostet. Nachdem es am Wochenende ein wenig kühler war, kehrt in der neuen Woche die große Hitze mit bis zu 41 Grad auf die Insel zurück. Der spanische Wetterdienst Aemet hat bereits Hitzewarnungen ausgegeben, spricht aber noch nicht von der dritten Hitzewelle.

Am Montag gilt von 13 bis 19 Uhr die Warnstufe Gelb in der Inselmitte. Bis zu 36 Grad sind möglich. An den Küsten bleibt es bei 30 (Cala Ratjada) bis 33 Grad (Sóller) kühler. Die Sonne scheint, Wolken gibt es so gut wie gar nicht. Am Meer weht der Wind etwas flotter. Bei einer Wassertemperatur von 30 Grad an der Playa de Palma und 29 Grad an der Playa de Muro verspricht der Sprung ins Wasser keine wirkliche Abkühlung.

Nach dem Sonnenuntergang um 20.59 Uhr sinken die Temperaturen nur sehr langsam. In den frühen Morgenstunden werden Tiefstwerte von 20 bis 22 Grad erreicht. Für den Hochsommer ist das fast schon angenehm, wenngleich es eine Tropennacht bedeutet.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Um 6.52 Uhr geht die Sonne am Dienstag wieder auf. Neben der Inselmitte gilt diesmal auch im Norden die erste Hitzewarnstufe Gelb. Die Höchstwerte liegen zwischen 32 Grad in Andratx und 38 Grad in Inca. Am blauen Himmel ändert sich die ganze Woche nichts.

Mittwoch könnte die nächste Hitzewelle auf Mallorca beginnen

Am Mittwoch gilt die Hitzewarnung im Süden, Westen und der Inselmitte. Mallorca nähert sich dann kräftig der 40-Grad-Marke. Nach derzeitiger Prognose bleibt der Balken im Thermometer bei 39 Grad stehen - im Schatten wohlgemerkt. Es könnte der Beginn einer Hitzewelle sein. Denn in den folgenden Tagen sollen die 40 Grad erreicht werden. Ein Ende der Hitze auf der Insel ist erstmal nicht in Sicht. Ein bis zwei Wochen ist sicherlich noch das große Schwitzen angesagt.