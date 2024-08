Die fetten Jahre sind vorbei: Klima-Aktivisten verüben Farbanschlag auf Lionel Messis illegale Villa auf Ibiza

Aktivisten der Vereinigung Futuro Vegetal sind auf das Grundstück von Fußball-Star Lionel Messi auf Ibiza eingedrungen und haben die Villa mit roter und schwarzer Farbe beschmiert. Entsprechende Bilder teilten die Aktivisten auf Social Media. Zudem fotografierten sie sich mit einem Banner, auf dem "Help the planet. Eat the rich. Abolish the police" (Helft dem Planeten. Esst die Reichen. Schafft die Polizei ab."). Das berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Ibiza".

Das kritisieren die Aktivisten

Die Aktivisten begründeten die Aktion unter anderem mit der dramatischen Wohnsituation auf der Insel. "Das Anwesen wurde illegal errichtet und der Fußballer hat es für elf Millionen Euro erworben." Auf der anderen Seite hatte die Nationalpolizei vor wenigen Tagen die Barackensiedlung Can Rova auf der Insel zwangsgeräumt. Rund 200 Arbeiter verloren ihre menschenunwürdigen Behausungen, ohne dass ihnen eine Alternative in Aussicht gestellt worden sei. Für Futuro Vegetal sei dies ein eindeutiges Zeichen, dass die Gesetze hauptsächlich zum Schutz der Reichen gemacht würden. Sie kritisierten die Pläne der Balearen-Regierung, Schwarzbauten auf dem Land legalisieren zu lassen.

Die Aktivisten posierten mit ihrem Banner vor einem Fußballtor im Garten der Villa. / Diario de Ibiza

Die Vorwürfe, Messis Villa sei illegal, sind derweil kein Hirngespinst der Aktivisten. Im September 2022 stellte ein Gutachten der zuständigen Gemeinde Sant Josep de sa Talaia "mindestens schwerwiegende" Verstöße gegen die Raumordnungsplanung fest. Das Haus wurde ohne Lizenz errichtet und liegt zudem in einem von Erosionen bedrohten Gebiet, das zudem unter Landschaftsschutz steht. Inwieweit Messi von der Legalisierung von Schwarzbauten profitieren kann, ist nicht klar.

Ähnliche Attacken im vergangenen Jahr

Gleichzeitig wiederholten die Aktivisten den Vorwurf, die Lebensweise der reichsten ein Prozent der Welt, wie eben Lionel Messi, seien durch ihren Lebensstil wesentlich für die Klimakrise verantwortlich. Es ist nicht das erste Mal, dass die Gruppe auf Ibiza durch Farbattacken von sich reden lässt. Bereits im vergangenen Jahr gab es ähnliche Attacken auf eine Yacht, einen Privatjet und ein Luxusauto.