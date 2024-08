Loch in die Wand des Hotelzimmers geschlagen: Neun Urlauber auf Mallorca festgenommen

Blinde Zerstörungswut haben neun junge Männer während ihres Urlaubs an der Playa de Palma an den Tag gelegt. Die Gruppe von Touristen aus den Niederlanden verwüstete ihre Zimmer in einem Hotel an der Playa de Palma und wurde kurz vor ihrer Abreise am Flughafen Son Sant Joan von der Nationalpolizei festgenommen.

Angestellte des Hotels zeigten die neun Männer am Sonntag an, nachdem sie die Schäden in den Zimmern bemerkt hatten. Unter anderem hatten die jungen Männer, die zwei nebeneinander liegende Hotelzimmer bewohnten, in die Trennwand zwischen den Zimmern ein Loch geschlagen. Offensichtlich gelangten sie so von einem Zimmer in das andere. Auch mehrere elektronische Geräte in den Zimmern waren komplett zerstört, darunter etwa die Flachbildfernseher.

Junge Männer flohen ohne Check-out

Die Zimmermädchen entdeckten am Morgen die Schäden und schlugen Alarm. Die jungen Männer waren zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits aus dem Hotel geflohen, ohne den Check-out zu absolvieren.

Am Sonntagmittag zeigten die Verantwortlichen dann die Zerstörungen bei der Nationalpolizei an, die nach einer Überprüfung der Daten feststellte, dass die jungen Männer am Nachmittag in ihre Heimat zurückfliegen wollten.

Eine Nacht in der Zelle verbracht

In Zusammenarbeit mit den Polizeikräften am Flughafen gelang es den Beamten, die Gruppe aufzuspüren und festzunehmen, kurz bevor die jungen Männer in ihren Flieger in die Niederlande steigen wollten.

Sie werden beschuldigt, schwere Zerstörungen im Hotelzimmer verursacht zu haben und mussten die Nacht von Sonntag auf Montag in einer Zelle der Nationalpolizei verbringen. Am Montagmorgen wurden die neun Männer dem diensthabenden Richter vorgeführt, der sie gegen eine Kaution laufen ließ. /jk