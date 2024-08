Razzia auf Mallorca: Polizei stellt gefälschte Produkte im Wert von einer Million Euro sicher

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat fünf Personen festgenommen, denen vorgeworfen wird, Teil einer Fälscher-Mafia zu sein. Im Rahmen der Operation, die bereits Anfang Juli bei einem Logistikunternehmen durchgeführt wurde, wurden zwei Tonnen an gefälschten Markenartikel sichergestellt. Das Material soll einen Wert von einer Million Euro haben.

Bei den Produkten handelt es sich unter anderem um Fußballtrikots, Uhren, Schuhe, Taschen und andere Produkte. Auch wurden hundert Exemplare von Kopfhörern sichergestellt, die auf täuschend echte Weise denen einer Luxusmarke ähnelten. Die Produkte sollten in Urlaubsorten auf der ganzen Insel verkauft worden. Ersten Erkenntnissen zufolge sollten die sichergestellten Gegenstände nicht nur von Straßenhändlern, sondern auch in verschiedenen Geschäften, unter anderem in Sa Coma und Cala Ratjada unters Volk gebracht werden.

Massive Einfuhr aus Asien

Die Nationalpolizei hatten zu Beginn der Ermittlungen eine massive Einfuhr dieser Produkte aus Asien festgestellt, die von zwei Kurierdiensten nach Spanien gebracht wurden. Ersten Erkenntnissen zufolge waren sie nicht aktiver Teil der Betrugsmasche, lediglich Glieder der Vertriebskette. Eines der Unternehmen half aktiv bei den Ermittlungen mit. Dadurch konnte nicht nur die Ware auf Mallorca, sondern in verschiedenen Regionen des Landes konfisziert werden. /pss