Warnstufe Orange auf Mallorca: Es wird wieder extrem heiß auf der Insel

Die Temperaturen auf Mallorca nähern sich derzeit wieder der 40-Grad-Marke. Der Höchstwert lag am Dienstag (6.8.) bei 38 Grad in Muro. "Es könnte der Auftakt der dritten Hitzewelle auf der Insel sein", schrieb der spanische Wetterdienst Aemet auf X, ehemals Twitter. In den kommenden Tagen gilt mitunter die Warnstufe Orange, die zweithöchste Warnung wegen Hitze.

So wird das Wetter am Mittwoch

Am Mittwoch gilt von 13 bis 19 Uhr erstmal die Warnstufe Gelb auf ganz Mallorca mit Ausnahme der Ostküste. Zwischen 14 und 16 Uhr werden die Höchstwerte von 38 Grad in Llucmajor, Inca und Santa María del Camí erreicht. Erst gegen 23 Uhr sinken die Temperaturen unter die 30-Grad-Marke. Die Tiefstwerte in der Nacht liegen zwischen 20 und 23 Grad.

Am Donnerstag gilt im Süden die Warnstufe Orange, im Westen und der Inselmitte die Warnstufe Gelb. In Palma sollen es 39 Grad werden. An der Nord- und Ostküste ist man auf Mallorca bei etwa 33 Grad besser aufgehoben. Die Sonne scheint den ganzen Tag kräftig. Der Wind weht schwach bis mäßig.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf Mallorca aus

Die Warnstufe Orange bleibt Palma und dem Süden der Insel auch am Freitag erhalten. Neben der Inselmitte gilt die Warnstufe Gelb diesmal im Norden. Letztlich ändert sich aber wenig: Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von 39 Grad, die Sonne knallt am Himmel.

So wird das Wetter am Wochenende auf Mallorca

Auch am Wochenende geht die mögliche Hitzewelle auf der Insel weiter. Hitzewarnungen dürften zeitnah folgen, vermutlich sogar erneut Orange. Denn am Sonntag sollen 40 Grad in der Inselmitte erreicht werden. Ein Ende der Hitze ist derzeit nicht abzusehen, die neue Woche startet mit 39 Grad.

Die Wassertemperaturen an den Stränden Mallorcas betragen laut Aemet 28 Grad, Tendenz steigend. Schon in wenigen Tagen soll die 30-Grad-Marke geknackt werden.