65-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall auf Mallorca

Ein 65-Jähriger ist am Mittwochabend (7.8.) bei einem Autounfall auf Mallorca gestorben. Er krachte frontal mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Fahrer des zweiten Wagens kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Die Guardia Civil ermittelt derzeit, wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte. Gegen 18.15 Uhr waren beide Fahrzeuge auf der Straße zwischen Son Servera und Capdepera unterwegs. Auf Höhe des Pula-Golfplatzes stießen sie zusammen.

Blieben im Auto eingeklemmt

Beide Männer blieben in ihren Autos eingeklemmt. Die Feuerwehr schnitt sie frei. Für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb am Unfallort. Der zweite Mann, zu dem es keine weiteren Angaben gibt, sollte eigentlich ins Krankenhaus Son Espases gebracht werden. Da sein Zustand so schlecht war, kam er vorerst im Krankenhaus in Manacor unter.