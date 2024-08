Gefährliches Nebeneinander: Boote kommen den Badegästen an Stränden zu nahe

Es ist August, die Strände auf Mallorca platzen aus allen Nähten, vor allem am Wochenende. Und nicht nur das: Auch Tausende Freizeitboote sind rund um die Insel unterwegs. Manche von ihnen ankern inzwischen gefährlich nahe vor der Küste. Diesen Zustand kritisierte zuletzt der Influencer Àngel Aguiló auf seinem X-Account.

Der Mallorquiner stellte ein Video vom Strand Es Carbó in Colònia de Sant Jordi vom Samstag (3.8.) online, auf dem mehr als ein Dutzend Boote im Meer nur wenige Meter vom Strand entfernt liegen.

"Verstand und Gemeinsinn verloren"

Die Badegäste können kaum schwimmen, weil sie sich nach etwa zehn Metern mitten zwischen den Booten befinden. Diese gefährliche Situation kommentiert Aguiló mit den Worten: "Wir haben den Verstand verloren, die Kontrolle, den Gemeinsinn und die Scham."

In der Tat ist ein derartiges Verhalten der Bootsnutzer äußerst rücksichtslos und gefährlich, und dazu auch gegen die Regeln: Boote müssen mit einem Mindestabstand von 50 Metern von der Küste entfernt navigieren und dürfen auch nicht zum Ankern näher ans Ufer kommen.

Zu Stränden sollte sogar ein Mindestabstand von 200 Metern eingehalten werden, wie es unter anderem in der Guía Náutica heißt, die die Regeln für Bootsnutzer zusammenfasst.

Die Aufnahme von der Badestelle Maioris zeigt ein Boot unmittelbar an der Küste. / DM

Auch am Delta bei Maioris

Der Strand Es Carbó war nicht die einzige Stelle in den vergangenen Tagen, an der es zu gefährlichen Situationen zwischen Booten und Badegästen kam. Eine andere Aufnahme zeigt ein Boot, das nur wenige Meter von der Küste entfernt an der beliebten Badestelle Delta nahe Maioris in der Gemeinde Llucmajor navigiert.