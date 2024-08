Junge Frau und Jugendlicher werden Opfer zweier mutmaßlicher Vergewaltigungen in Magaluf

Zwei mutmaßliche Vergewaltigungen in der Urlauberhochburg Magaluf im Südwesten von Mallorca sorgen für Schrecken: Eine der Taten soll sich am Strand der Partyhochburg zugetragen haben, die andere in einer Toilette eines Erlebnisrestaurants. Opfer waren eine junge Frau und ein erst 17-Jähriger. Beide Vorkommnisse bestätigte ein Sprecher der Guardia Civil gegenüber der MZ.

Der jüngste Fall trug sich in der Nacht auf Sonntag (4.8.) zu. In einer Erlebnisgaststätte lernten sich bei einem Piraten-Spektakel mit Abendessen zwei Urlaubergruppen kennen, die am selben Tisch Platz nahmen. Darunter waren ein 17-jähriger Brite und ein Urlauber aus der Schweiz. Die beiden Gruppen kamen in Kontakt und nach dem Abendessen tranken und tanzten sie gemeinsam.

In der Toilette vergewaltigt

Gegen 1 Uhr begab sich der junge Brite auf die Toilette, der Schweizer soll ihm gefolgt sein und sich in dieselbe Kabine gedrängt haben, um den jungen Mann zu vergewaltigen. Der Brite war stark betrunken, verständigte aber sofort das Sicherheitspersonal des Restaurants. Die Männer hielten den Schweizer bis zum Eintreffen der Ortspolizei und der Guardia Civil fest.

Der Schweizer wurde festgenommen, verweigerte aber die Aussage. Am Sonntag wurde er dem Ermittlungsrichter vorgeführt, wollte aber weiterhin nichts zu den Vorwürfen sagen und wurde vorerst auf freien Fuß gesetzt. Eine medizinische Untersuchung des jungen Mannes ergab keine Verletzungen.

Sturzbetrunken auf der Straße gelegen

Bereits am 24. Juli soll sich die Vergewaltigung einer jungen britischen Urlauberin in Magaluf zugetragen haben. Der mutmaßliche Täter ist nach wie vor flüchtig und wird von der Guardia Civil gesucht.

Die junge Frau war mit einer Gruppe von Freunden in der Partymeile Punta Ballena feiern, fand sich aber gegen Morgen alleine wieder. Gegen 4 Uhr soll die Urlauberin sturzbetrunken auf der Straße gelegen haben. Ein Straßenhändler soll die junge Frau gesehen und zum nahegelegenen Strand gebracht haben, wo er sich an ihr vergangen haben soll. Auch das Handy soll er ihr gestohlen haben.

Das Opfer erstattete Anzeige bei der Guardia Civil, konnte sich aber nur an wenige Details erinnern. Die Polizei überprüfte die Überwachungskameras am Strand und machte sich auf die Suche nach dem mutmaßlichen Täter, bisher allerdings ohne Ergebnis.