Nationaltrainer Julian Nagelsmann badet am Urlauberstrand schlechthin auf Mallorca

Bald ist die Fußball-Nationalmannschaft komplett im Mallorca-Urlaub gewesen: Wie die "Bild" berichtet, verbringt derzeit Bundestrainer Julian Nagelsmann ein paar Tage auf der Insel. Das Blatt veröffentlicht Fotos, die den 37-Jährigen am Traumstrand der Deutschen, Es Trenc, zeigen.

Dabei ist Nagelsmann in Begleitung seiner Freundin Lena Wurzenberger und seines neunjährigen Sohnes Maximilian, der aus einer früheren Beziehung stammt. Der Nationaltrainer stürzte sich immer wieder ins Meer, was bei der gerade anhaltenden Hitze auf Mallorca verständlich ist. Die Wassertemperatur am Es Trenc liegt übrigens bei 27 Grad, die Wellen sind schwach, der Wind etwas flotter.

Diese deutschen Nationalspieler waren auch im Urlaub auf Mallorca

Zählt man alle deutschen Nationalspieler zusammen, die in den vergangenen Wochen im Mallorca-Urlaub waren, hat Nagelsmann bald zumindest fürs Kleinfeld eine Mannschaft zusammen. Torwart Manuel Neuer beispielsweise schlenderte mit Kinderwagen durch Valldemossa.

Verteidiger Niklas Süle und Jonas Hofmann sowie Mittelfeldspieler Mario Götze waren beim Tennisturnier Mallorca Championships im Juni. Hofmann, der eine Finca auf Mallorca besitzt, heiratete zudem auf der Insel. Zur Party waren Nationalstürmer Niclas Füllkrug sowie Torwart Oliver Baumann eingeladen.

Heiratsantrag von Mittelstädt

Einen Heiratsantrag machte Linksverteidiger Maximilian Mittelstädt. Innenverteidiger Jonathan Tah hielt sich derweil in Colònia de Sant Jordi fit. Bei ihm steht noch nicht fest, ob er bei Meister Bayer Leverkusen bleibt oder zum FC Bayern München wechselt.

Zuletzt war auch Mats Hummels lange Zeit im Urlaub in seiner Mallorca-Finca im Südwesten der Insel. Auch der Ex-BVB-Profi hat sich noch nicht entschieden, wo er in Zukunft spielen will. Ein Angebot des italienischen Clubs FC Bologna soll er abgelehnt haben. Ein Berater bot ihn auch schon Real Mallorca an. Bologna und Mallorca treffen am Samstag bei einem Testspiel in Palma aufeinander.