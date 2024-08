Deutsche Polizisten gehen wieder auf Streife am Ballermann

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat am Freitag (9.8.) die deutschen Beamten vorgestellt, die einen Monat lang an der Playa de Palma und in Palmas Stadtzentrum auf Streife gehen werden. "Im September und Oktober sollen jeweils zwei weitere deutsche Polizisten für einen Monat kommen", so ein Sprecher der Nationalpolizei.

Der Austausch ist Teil eines europäischen Programms. Umgekehrt können auch spanische Polizisten in Deutschland auf Streife gehen. Die Beamten behalten dabei ihre Uniform aus der Heimat an. Es sorgt bei den Urlaubern an der Playa de Palma meist für große Augen, wenn ein deutscher Polizist in voller Montur vor ihnen steht.

Die deutschen Polizisten sind einen Monat lang im Einsatz auf Mallorca. / Nationalpolizei

Deutsche Polizisten sprechen auch Spanisch

Alexandra Borges aus Köln kennt den Dienst auf der Insel schon, da sie bereits im vergangenen Jahr als Austauschpolizistin auf Mallorca war. Da ihr Vater Argentinier ist, spricht sie fließend Spanisch. Die Kommunikation mit den Kollegen ist daher kein Problem. Die deutschen Beamten haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Inselpolizisten.

Meist kommen sie bei Fällen mit deutschen Urlaubern zum Einsatz, wenn die Spanier wegen der Sprachbarriere nicht weiterkommen. An der Playa de Palma sind die deutschen Polizisten beliebte Ansprechpartner für Urlauber, die Probleme haben. Relativ oft handelt es sich dabei um einen verlorenen Ausweis. Gemeinsam mit Borges geht Falk Heinrich aus Frankfurt auf Streife. Auch er kann Spanisch, da er früher auf Ibiza gelebt hat.

Wegen EM erst später Dienstantritt

Eigentlich beginnt das Austauschprogramm schon deutlich eher im Jahr und nicht erst im August. Wegen der Fußball-EM in Deutschland waren die Polizisten in der Heimat aber unabkömmlich. So sind sie nun mit Oktober auch noch recht spät im Jahr auf Mallorca im Einsatz. Ab November geht die Playa de Palma normalerweise in den Winterschlaf über.